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Nike повністю залишає Росію

Світовий виробник спортивного одягу та взуття раніше припинив свою діяльність у країні.

Nike повністю залишає Росію
Фото: nike.com

Американський виробник спортивного екіпірування Nike повністю йде з Росії. Ще на початку березня компанія призупинила свою діяльність у країні через вторгнення російських військ на територію України.

"Nike вирішив залишити російський ринок. Наш пріоритет – забезпечити повну підтримку наших співробітників, поки ми скорочуємо нашу діяльність у найближчі місяці", – публікує повідомлення Nike Reuters.

Зазначається, що найближчими тижнями в РФ можуть ухвалити закон, який дозволяє націоналізувати активи іноземних компаній, які планують залишити російський ринок через війну в Україні. Це спонукало деякі компанії прискорити свій вихід з Росії.

Раніше Nike припинив співпрацю з московським "Спартаком", спонсорський контракт із яким діяв із 2005 року.

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