Збірна України стала призером медального заліку чемпіонату Європи-2022 з фехтування

З 17 по 22 червня у турецькій Анталії пройшов чемпіонат Європи з фехтування.

Збірна України здобула 4 медалі (1 "золото", 1 "срібло" та 2 "бронзи") та посіла 3-е місце у командному заліку.

А лідером медального заліку стала збірна Італії – 14 медалей (4–7–3), на другому місці – французькі мушкетери – 11 (3–2–6).

Нагадаємо, чемпіонкою Європи-2022 стала шпажистка Влада Харкова. Ще три нагороди синьо-жовтими були завойовані у командних змаганнях: "срібло" у чоловічій шаблі та дві "бронзи" – у жіночій шпазі та шаблі.