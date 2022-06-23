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Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла турнір у Чехії

Ярослава цього сезону непереможна.

Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла турнір у Чехії
Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

Напередодні в чеському Брно відбулися міжнародні змагання зі стрибків у висоту.

Знову високий клас вітчизняної школи підтвердили українські спортсменки. Ярослава Магучіх, показавши найкращий результат сезону у світі – 2.03, посіла перше місце.

Ірина Геращенко стала другою, показавши результат – 1.97 м.

Ще одна представниця України Катерина Табашник лише за додатковими показниками не змогла потрапити на п'єдестал, посівши четверте місце із результатом – 1.91 м, а Юлія Чумаченко - п'яте (1.88).

Стрибки у висоту, Брно (Чехія),

Жінки.

  1. Ярослава Магучих (Україна) – 2.03 м
  2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.97 м
  3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.91 м
  4. Катерина Табашник (Україна) – 1.91м

  5. Юлія Чумаченко (Україна) – 1.88 м.

Зазначимо, що Магучіх цього сезону тричі вигравала етапи Діамантової ліги - у Юджині, Рабаті та Парижі.

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