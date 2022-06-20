Магучіх з рекордом сезону завоювала "золото" на етапі Діамантової ліги у Парижі

Тріумфом для української жіночої школи зі стрибків у висоту завершилися змагання чергового етапу Діамантової ліги, що пройшов у Парижі.
Три представниці України піднялися на п'єдестал пошани.
Переможницею змагань стала Ярослава Магучіх. При цьому українка показала найкращий результат сезону у світі – 2,01 м.
Срібною призеркою стала Ірина Геращенко (1,98 м), а бронзовою – Юлія Левченко (1,95 м), якій довелося поділити нижню сходинку подіуму з Ніколою Оліслагерс із Австралії.
Ще одна представниця України Катерина Табашник (1,95 м) посіла шосте місце.