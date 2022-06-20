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Магучіх з рекордом сезону завоювала "золото" на етапі Діамантової ліги у Парижі

Українки в секторі для стрибків у висоту зайняли весь п'єдестал.

Магучіх з рекордом сезону завоювала "золото" на етапі Діамантової ліги у Парижі
Ярослава Магучих
Фото: НОК

Тріумфом для української жіночої школи зі стрибків у висоту завершилися змагання чергового етапу Діамантової ліги, що пройшов у Парижі.

Три представниці України піднялися на п'єдестал пошани.

Переможницею змагань стала Ярослава Магучіх. При цьому українка показала найкращий результат сезону у світі – 2,01 м.

Срібною призеркою стала Ірина Геращенко (1,98 м), а бронзовою – Юлія Левченко (1,95 м), якій довелося поділити нижню сходинку подіуму з Ніколою Оліслагерс із Австралії.

Ще одна представниця України Катерина Табашник (1,95 м) посіла шосте місце.

Зазначимо, що це третя перемога Магучіх цього сезону Діамантової ліги. До цього вона завоювала "золото" на етапах у Юджині та Рабаті.

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