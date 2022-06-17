Українські дзюдоїсти бойкотуватимуть усі турніри через допуск росіян

Федерація дзюдо України (ФДУ), у відповідь на рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) допустити російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі, повідомила IJF, що українські дзюдоїсти бойкотуватимуть усі міжнародні старти.

"Є позиція IJF, і є позиція ФДУ, яку ми озвучили раніше – якщо російських та білоруських дзюдоїстів не усунуть від змагань, ми не братимемо участі у стартах під егідою IJF. Нових заяв не буде", - повідомив президент федерації дзюдо України Михайло Кошляк у Facebook.

"Ми просто не можемо вчинити якось інакше. У країні йде жорстока війна, націлена на знищення України, як нації: скалічені діти, тисячі загиблих мирних людей, зруйновані будинки, стерті з лиця землі цілі міста та села, воїни гинуть.

Серед загиблих є і тренери з дзюдо. І все тому, що хтось бачить межі нашої країни. І, до речі, не лише нашої”, - зазначив Кошляк.

Додамо, що IJF у відповідь на заяву ФДМ про готовність бойкотувати змагання через рішення Міжнародної федерації дозволити спортсменам з Росії та Білорусі змагатися на турнірах під своєю егідою в нейтральному статусі, в особі президента IJF Маріуса Візера відповіла, що не хоче дискримінувати спортсменів і не скасовуватиме свого рішення.

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