Збірна України з дзюдо готова до бойкоту змагань через рішення IJF допустити росіян до виступів під нейтральним прапором

Україна готова бойкотувати змагання з дзюдо через рішення Міжнародної федерації (IJF) дозволити спортсменам з Росії та Білорусі змагатися на турнірах під своєю егідою в нейтральному статусі. Про це повідомив президент національної Федерації дзюдо Михайло Кошляк на своїй сторінці у Facebook.

"Я шокований такою позицією IJF, і як президент Федерації дзюдо України, і як простий українець. Агресія з боку Росії нікуди не поділася, у нас 107-й день війни, люди гинуть, міста горять від російських ракет та артилерії. Це як взагалі?

Якщо IJF допустить до своїх стартів команду країни-терориста Росії та Білорусі, збірна України з дзюдо відмовиться від участі у всіх наступних змаганнях під егідою Міжнародної федерації дзюдо.

Із тренерським штабом команди це вже обговорили, тут у нас єдина думка. Офіційні заяви від Федерації дзюдо України будуть найближчими днями", - написав Кошляк.

Як випливає з раніше опублікованого на офіційному сайті пресрелізу IJF, росіяни та білоруси виступатимуть під прапором IJF і на турнірах не використовуватиметься символіка та гімни їхніх країн.

Своє рішення міжнародна федерація аргументувала тим, що всім атлетам необхідно забезпечити рівні можливості, виключити дискримінацію та вплив політики та конфліктів на спорт.

Також організація відзначила заяву голови МОК Томаса Баха, який нещодавно заявив, що "права спортсменів повинні дотримуватися відповідно до наших власних правил і норм міжнародного права, і що кожен, хто підтримує війну, може і має бути підданий санкціям, але ті спортсмени, які не підтримують війну повинні мати право змагатися на турнірах".

Таким чином, це рішення дозволило спортсменам із Росії та Білорусі зареєструватися на майбутній великий турнір у монгольському Улан-Баторі (24-26 червня). У заявку вже потрапили 28 атлетів із цих двох країн.