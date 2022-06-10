"Шахтар" запропонував революційний формат проведення чемпіонату України, але решта клубів відмовилися

"Гірники" пропонували формат УПЛ із розподілом на групи після першого кола.

"Шахтар" пропонував провести наступний чемпіонат Української прем'єр-ліги у новому форматі, повідомляє sportarena.com.

"гірники" розглядали варіант із розподілом команд на дві нерівні за кількістю учасників групи після першого кола: топ-6 та інші 10 команд;

команди з топ-6 грають два кола, решта десятка - один;

два лідери розігрують чемпіонство у серії до двох перемог;

п'ята та шоста команди розігрують останню путівку до єврокубків із сьомою та восьмою;

дві останні команди вилітають, 13-та та 14-та грають перехідні матчі з командами Першої ліги.

"Шахтар" пропонував такий формат, оскільки провести 30 турів чемпіонату в нинішніх умовах проблематично, враховуючи пізній початок сезону (орієнтовно – 20 серпня) та чемпіонат світу, який стартує у листопаді.

Крім того, через зимовий мундіаль осінні матчі єврокубків будуть проводитися інтенсивніше.

Формат "Шахтаря" передбачав 24-28 матчів у чемпіонаті, проте решта клубів Прем'єр-ліги вирішили провести чемпіонат із стандартної прецедури, у два кола.