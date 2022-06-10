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"Шахтар" запропонував революційний формат проведення чемпіонату України, але решта клубів відмовилися

"Гірники" пропонували формат УПЛ із розподілом на групи після першого кола.

"Шахтар" запропонував революційний формат проведення чемпіонату України, але решта клубів відмовилися
Фото: ФК "Шахтар"

"Шахтар" пропонував провести наступний чемпіонат Української прем'єр-ліги у новому форматі, повідомляє sportarena.com.

  • "гірники" розглядали варіант із розподілом команд на дві нерівні за кількістю учасників групи після першого кола: топ-6 та інші 10 команд;
  • команди з топ-6 грають два кола, решта десятка - один;
  • два лідери розігрують чемпіонство у серії до двох перемог;
  • п'ята та шоста команди розігрують останню путівку до єврокубків із сьомою та восьмою;
  • дві останні команди вилітають, 13-та та 14-та грають перехідні матчі з командами Першої ліги.

"Шахтар" пропонував такий формат, оскільки провести 30 турів чемпіонату в нинішніх умовах проблематично, враховуючи пізній початок сезону (орієнтовно – 20 серпня) та чемпіонат світу, який стартує у листопаді.

Крім того, через зимовий мундіаль осінні матчі єврокубків будуть проводитися інтенсивніше.

Формат "Шахтаря" передбачав 24-28 матчів у чемпіонаті, проте решта клубів Прем'єр-ліги вирішили провести чемпіонат із стандартної прецедури, у два кола.

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