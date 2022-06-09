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"Барселона" розробила формулу трансферу Додо із "Шахтаря"

Каталонці хочуть взяти фулбеку в оренду з опцією викупу.

"Барселона" розробила формулу трансферу Додо із "Шахтаря"
Додо
Фото: ФК "Шахтер"

"Барселона", яка виявляє інтерес до підписання правого фулбеку "Шахтаря" Додо, розробила формулу, яка дозволить їй забезпечити трансфер бразильця не на шкоду іншим планам клубу.

Каталонці планують взяти Додо в оренду на рік із опцією викупу, повідомляє подробиці sport.ua.

Цей варіант вже був схвалений захисником та його агентами. З "Шахтарем" же "Барселоні" доведеться обговорити, чи буде опція на викуп Додо обов'язковою чи факультативною.

Для "Барси" варіант з орендою Додо є єдиним прийнятним, оскільки цього літа каталонці дуже обмежені у фінансах і хочуть спробувати підписати дві ключові цілі – форварда "Баварії" Роберта Левандовські та вінгера "Лідса" Рафінью.

Додо є одним із варіантів для "Барселони" щодо посилення правого флангу оборони.

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