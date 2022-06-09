"Барселона" розробила формулу трансферу Додо із "Шахтаря"

"Барселона", яка виявляє інтерес до підписання правого фулбеку "Шахтаря" Додо, розробила формулу, яка дозволить їй забезпечити трансфер бразильця не на шкоду іншим планам клубу.

Каталонці планують взяти Додо в оренду на рік із опцією викупу, повідомляє подробиці sport.ua.

Цей варіант вже був схвалений захисником та його агентами. З "Шахтарем" же "Барселоні" доведеться обговорити, чи буде опція на викуп Додо обов'язковою чи факультативною.

Для "Барси" варіант з орендою Додо є єдиним прийнятним, оскільки цього літа каталонці дуже обмежені у фінансах і хочуть спробувати підписати дві ключові цілі – форварда "Баварії" Роберта Левандовські та вінгера "Лідса" Рафінью.

Додо є одним із варіантів для "Барселони" щодо посилення правого флангу оборони.