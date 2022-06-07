"Шахтар" відхилив пропозицію "Фіорентини" щодо Додо в розмірі €8 млн

"Шахтар" відхилив першу пропозицію "Фіорентини" щодо захисника Додо. "Фіалки" запропонували за бразильця 8 млн. євро, але ця сума не влаштовує донецький клуб, повідомляє sportarena.com.

Очікується, що "Фіорентина" зробить нову пропозицію щодо переходу Додо. "Гірники" просять за 23-річного бразильця 15 млн. євро.

"Фіалки" розглядають Додо як потенційну заміну Альваро Одріосоле, який повернувся до "Реалу" після оренди у Флоренції.

Додо виступає за "Шахтар" з 2018 року. Минулого сезону він провів 26 матчів у складі "оранжево-чорних", відзначившись чотирма результативними передачами.