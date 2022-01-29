Примара світової фінансової кризи: чому падають фондові ринки і чи є підстави для хвилювання
Примара світової фінансової кризи: чому падають фондові ринки і чи є підстави для хвилювання
Відомого боксера Володимира Вірчиса знайшли повішаним (оновлено)
Відомого боксера Володимира Вірчиса знайшли повішаним (оновлено)
Британський мільярдер Бренсон написав колонку про Україну і війну з Росією
Британський мільярдер Бренсон написав колонку про Україну і війну з Росією
Верхня Вольта з найманцями
Верхня Вольта з найманцями
Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"
Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
Нардеп від "Слуги народу" попався на хабарі у пів мільйона гривень
Нардеп від "Слуги народу" попався на хабарі у пів мільйона гривень
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського
Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – WSJ
Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – WSJ
ГоловнаСпорт

"Ювентус" перший із топ-клубів Європи оформив гучний трансфер зимової кампанії

Душах Влахович змінив Флоренцію на Турин.

Душан Влахрович і директор клуба Мауріціо Аррівабене
Фото: ФК "Ювентус"
Душан Влахрович і директор клуба Мауріціо Аррівабене

Пресслужба "Ювентуса" оголосила про підписання форварда "Фіорентини" Душана Влаховича.

Контракт серба коштував туринському клубу 79,2 млн євро, з яких 9,6 млн передбачені у вигляді бонусів.

Таким чином, Влахович зробив собі своєрідний подарунок на День народження – 28 січня сербу виповнилося 22 роки.

Зазначимо, що Душан, який забив 20 голів за "фіалок" у всіх змаганнях цього сезону, викликав інтерес у кількох клубів Англійської прем'єр-ліги. Зокрема, їм цікавився "Арсенал".

Проте серб вважав за краще продовжити кар'єру в "Ювентусі".

"Ювентус" уособлює гордість, традиції, сім'ю. "Ювентус" завжди поруч до останньої хвилини, він ніколи не здається", - цитує гравця збірної Сербії Daily Mirror.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також