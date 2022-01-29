"Ювентус" перший із топ-клубів Європи оформив гучний трансфер зимової кампанії

Фото: ФК "Ювентус" Душан Влахрович і директор клуба Мауріціо Аррівабене

Пресслужба "Ювентуса" оголосила про підписання форварда "Фіорентини" Душана Влаховича.

Контракт серба коштував туринському клубу 79,2 млн євро, з яких 9,6 млн передбачені у вигляді бонусів.

Таким чином, Влахович зробив собі своєрідний подарунок на День народження – 28 січня сербу виповнилося 22 роки.

Зазначимо, що Душан, який забив 20 голів за "фіалок" у всіх змаганнях цього сезону, викликав інтерес у кількох клубів Англійської прем'єр-ліги. Зокрема, їм цікавився "Арсенал".

Проте серб вважав за краще продовжити кар'єру в "Ювентусі".

"Ювентус" уособлює гордість, традиції, сім'ю. "Ювентус" завжди поруч до останньої хвилини, він ніколи не здається", - цитує гравця збірної Сербії Daily Mirror.