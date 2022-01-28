МОК опублікував правила користування соцмережами для офіційних осіб Олімпіади в Пекіні

Міжнародний олімпійський комітет на своєму офіційному сайті опублікував правила публікацій у соціальних мережах для спортсменів та інших офіційних осіб, пов'язаних із проведенням Олімпіади-2022.

Учасників Ігор обмежили в публікації та поширенні матеріалів (фото/аудіо/відеозйомка).

При цьому зазначається, що спортсменам та акредитованим особам можна робити фотографії з використанням непрофесійного обладнання, записувати аудіо/відео та ділитися ними в особистих облікових записах.

Однак розміщувати в соцмережах можна лише матеріали, зроблені в зонах для глядачів і олімпійському селищі, крім "зон обмеженого доступу", до яких належать:

місця проведення змагань і церемоній;

зони для тренувань і виступів;

"службові зони", призначені для підтримки проведення Ігор, куди не допускаються глядачі.

Крім того, не можна публікувати матеріали з:

лікарні для пацієнтів з COVID-19;

станцій допінг-контролю;

фітнес-центру;

їдальні;

центру збору зразків;

житлових зон інших олімпійських команд.

Зазначається, що також не можна ділитися зробленими на Олімпіаді матеріалами з комерційною або рекламною метою, у тому числі "в будь-яких повідомленнях з будь-якими індивідуальними спонсорами або іншими третіми особами, не спонсорами Олімпійських ігор".

У документі МОК зазначається, що спортсменам заборонено виступати в ролі представників ЗМІ.

Якщо учасники Ігор порушать правила, то муситимуть видалити матеріали із соцмереж. До того ж МОК або національний олімпійський комітет може вжити додаткових заходів.

Олімпіада-2022 розпочнеться 4 лютого.