МОК опублікував правила користування соцмережами для офіційних осіб Олімпіади в Пекіні

Міжнародний олімпійський комітет на своєму офіційному сайті опублікував правила публікацій у соціальних мережах для спортсменів та інших офіційних осіб, пов'язаних із проведенням Олімпіади-2022.
Учасників Ігор обмежили в публікації та поширенні матеріалів (фото/аудіо/відеозйомка).
При цьому зазначається, що спортсменам та акредитованим особам можна робити фотографії з використанням непрофесійного обладнання, записувати аудіо/відео та ділитися ними в особистих облікових записах.
Однак розміщувати в соцмережах можна лише матеріали, зроблені в зонах для глядачів і олімпійському селищі, крім "зон обмеженого доступу", до яких належать:
- місця проведення змагань і церемоній;
- зони для тренувань і виступів;
- "службові зони", призначені для підтримки проведення Ігор, куди не допускаються глядачі.
Крім того, не можна публікувати матеріали з:
- лікарні для пацієнтів з COVID-19;
- станцій допінг-контролю;
- фітнес-центру;
- їдальні;
- центру збору зразків;
- житлових зон інших олімпійських команд.
Зазначається, що також не можна ділитися зробленими на Олімпіаді матеріалами з комерційною або рекламною метою, у тому числі "в будь-яких повідомленнях з будь-якими індивідуальними спонсорами або іншими третіми особами, не спонсорами Олімпійських ігор".
У документі МОК зазначається, що спортсменам заборонено виступати в ролі представників ЗМІ.
Якщо учасники Ігор порушать правила, то муситимуть видалити матеріали із соцмереж. До того ж МОК або національний олімпійський комітет може вжити додаткових заходів.
Олімпіада-2022 розпочнеться 4 лютого.