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Медведєв з грубощами накинувся на арбітра під час півфінального матчу Australian Open

У росіянина здали нерви.

Фото: EPA/UPG

У матчі другої ракетки світу Данила Медведєва (Росія) та грека Стефаноса Циципаса (№4 АТР) визначався суперник Рафаеля Надаля по фіналу Australian Open.

Ним став росіянин, який обіграв грека у чотирьох партіях – 7:6 (7-5), 4:6, 6:4, 6:1..

Наприкінці другого сета, коли Данило програв свою подачу і рахунок став 5:4 на користь його суперника, на "перезмінці" стався неприємний інцидент, ініціатором якого став Медведєв.

Росіянин був обурений тим, що Циципас може отримувати підказки від свого тренера і звернув увагу судді.

При цьому Медведєв розмовляв підвищеним тоном і особливо не підбирав виразів.

"Дружище, ти збожеволів? Батько Циципаса може говорити кожен розіграш? Його батько може говорити кожне очко?

Дай відповідь на моє запитання. О, Боже мій. Ти настільки жахливий. Як ти можеш бути настільки поганим у півфіналі турніру "Великого Шолому"? Подивися на мене, коли я розмовляю з тобою! Я вимагаю, щоби його покарали за підказки від тренера!", - кричав Данило.

"Ти розумієш, вірно? Якщо ти не даси йому попередження через коучінг, ти – як би це правильно сказати – крихітний кіт. Маленький. Кіт", - додав Медведєв.

Їхній гарячий діалог, що практично переходив у монолог, був перерваний часом тайм-ауту, що завершився.

Додамо, що після цього епізоду організатори змагань поставили поруч із тренером Циципаса співробітника, який володіє грецькою мовою для того, щоб доповідати рефері про правомочність підказок.

Нагадаємо, у тенісі офіційно заборонені під час матчу підказки тренерами своїм клієнтам.

Григорій МухінГригорій Мухін
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