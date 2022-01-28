У південноамериканському кваліфікаційному турнірі Чемпіонату світу-2022 з футболу в матчі збірних Еквадору та Бразилії (1:1) стався перший в історії випадок, коли рефері двічі показував одному гравцю червону картку, а потім їх скасовував завдяки підказці VAR.
Героєм цих епізодів став бразильський голкіпер Аліссон Беккер.
Перше своє "вилучення" голкіпер отримав на 26-й хвилині, коли, вийшовши за межі штрафного, спробував вибити м'яч у Енера Валенсії, але влучив ногою в голову форварду господарів.
Колумбійський рефері Вілмар Ролдан спочатку показав Аліссонові червону картку, але після перегляду VAR колір картки змінився на жовтий.
Зазначимо, що на той час команди вже грали неповними складами. На 15-й хвилині Ролдан вилучив еквадорського колегу Аліссона Александера Домінгеса, а через 5 хвилин "шлагбаум" на продовження матчу від рефері отримав бразильський захисник Емерсон.
Удруге рефері спробував вилучити Аліссона в додатковий час, але знову скасував своє рішення після перегляду VAR. Цього разу Аліссон кулаками вибивав м'яч і влучив у голову суперника.
Зазначимо, що для збірної Бразилії цей матч не становив спортивного інтересу, оскільки пентакампіони вже забезпечили собі вихід на ЧС-2022.
А ось еквадорці щойно борються за потрапляння на форум і посідають третє місце в турнірній таблиці за три тури до фінішу відбіркової кампанії.