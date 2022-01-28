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Голкіпер збірної Бразилії Аліссон - перший гравець в історії, якому двічі за матч скасували червону картку завдяки VAR

Це сталося в матчі відбору ЧС-2022 проти Еквадору.

Фото: EPA/UPG

У південноамериканському кваліфікаційному турнірі Чемпіонату світу-2022 з футболу в матчі збірних Еквадору та Бразилії (1:1) стався перший в історії випадок, коли рефері двічі показував одному гравцю червону картку, а потім їх скасовував завдяки підказці VAR.

Героєм цих епізодів став бразильський голкіпер Аліссон Беккер.

Перше своє "вилучення" голкіпер отримав на 26-й хвилині, коли, вийшовши за межі штрафного, спробував вибити м'яч у Енера Валенсії, але влучив ногою в голову форварду господарів.

Аліссон
Фото: EPA/UPG
Аліссон

Колумбійський рефері Вілмар Ролдан спочатку показав Аліссонові червону картку, але після перегляду VAR колір картки змінився на жовтий.

Аліссон
Фото: EPA/UPG
Аліссон

Зазначимо, що на той час команди вже грали неповними складами. На 15-й хвилині Ролдан вилучив еквадорського колегу Аліссона Александера Домінгеса, а через 5 хвилин "шлагбаум" на продовження матчу від рефері отримав бразильський захисник Емерсон.

Удруге рефері спробував вилучити Аліссона в додатковий час, але знову скасував своє рішення після перегляду VAR. Цього разу Аліссон кулаками вибивав м'яч і влучив у голову суперника.

Аліссон
Фото: EPA/UPG
Аліссон

Зазначимо, що для збірної Бразилії цей матч не становив спортивного інтересу, оскільки пентакампіони вже забезпечили собі вихід на ЧС-2022.

А ось еквадорці щойно борються за потрапляння на форум і посідають третє місце в турнірній таблиці за три тури до фінішу відбіркової кампанії.

Григорій МухінГригорій Мухін
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