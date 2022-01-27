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Вимагають ПЛР-тест боб-саней: олімпійський Китай виставив дивну умову Україні

Звідки братимуть мазок?

Вимагають ПЛР-тест боб-саней: олімпійський Китай виставив дивну умову Україні
Владислав Гераскевич
Фото: Instagram

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який у 2018 році вперше для України завоював олімпійську ліцензію в цьому виді спорту, розповів про несподівані проблеми, з якими зіткнулася Україна на шляху до Олімпіади-2022.

За словами спортсмена, китайська влада вимагає гроші за проведення плр-тесту боб-саней, на яких має змагатися Лідія Гунько.

"Наша команда зіштовхнулась з черговою проблемою на шляху до Китаю. В цей раз, пов’язана з переправкою боб-саней, на яких Лідія Гунько буде змагатись.

Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР тестування боб-саней та усіх речей, які знаходяться у контейнері, в якому це все прибуло у Китай.

Як Ви думаєте, звідки будуть брати мазок?", - написав Гераскевич на своїй сторінці в Instagram.

Григорій МухінГригорій Мухін
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