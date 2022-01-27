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Шевченко веде переговори з "Дженоа" про розрив контракту: чи означає це, що українець незабаром очолить збірну Польщі

За 5 днів польська федерація має оголосити ім'я нового головного тренера національної команди.

Шевченко веде переговори з "Дженоа" про розрив контракту: чи означає це, що українець незабаром очолить збірну Польщі
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

Андрій Шевченко, який менш ніж три місяці пропрацював тренером "Дженоа", бажає розірвати контракт з цим італійським клубом, повідомляє Sport.pl.

За інсайдерською інформацією, переговори заглухли, адже український фахівець хоче отримати всю компенсацію за достроковий розрив, а це близько 20 млн євро. Тим часом у "Дженоа" не бажають звільняти Шевченка, аби не втратити зазначеної суми, воліючи виплачувати йому щомісячну зарплату.

Дії італійського клубу перешкоджають Шевченкові очолити збірну Польщу. Зазначають, якщо тренер отримає половину суми від "грифонів", то погодиться очолити збірну Польщі з нижчою зарплатою. Наразі Польська футбольна спілка пропонує йому 2,5 млн євро на рік.

Раніше повідомляли, що збірна Польщі отримає нового тренера 31 січня.

Нагадаємо, що вже в березні biało-czerwoni проведуть стиковий матч зі збірною Росії за право продовжити боротьбу за путівку на Чемпіонат світу-2022.

Григорій МухінГригорій Мухін
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