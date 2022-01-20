Шевченко вже не фаворит у боротьбі за посаду головного тренера збірної Польщі, - ЗМІ

Український фахівець попросив €3 млн на рік.

Колишній наставник збірної України й італійської "Дженоа" Андрій Шевченко навряд чи очолить збірну Польщі, повідомляє Sport.pl.

За інсайдерською інформацією, Польська футбольна асоціація відмовилася від подальших контактів з українським фахівцем, почувши запити Шевченка щодо зарплати в розмірі 3 млн євро на рік.

Попередній головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза, який розірвав контракт минулого місяця заради клубної кар'єри, заробляв близько 850 тисяч євро на рік.

Нагадаємо, вже в березні "білим орлам" належить зіграти матч плей-оф Чемпіонату світу-2022 проти Росії.