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Звільнений із "Дженоа" Шевченко отримуватиме далі щомісячну зарплату

Платня в повному обсязі виплачуватиметься аж до літа 2024-го.

Звільнений із "Дженоа" Шевченко отримуватиме далі щомісячну зарплату
Андрій Шевченко та власник "Дженоа" Джош Вандер
Фото: EPA/UPG

Звільнений минулого тижня з посади головного тренера "Дженоа" Андрій Шевченко перебуватиме на контракті з генуезьким клубом, доки не знайде нового місця роботи, повідомляє BurBuzz.

Платня в повному обсязі виплачуватиметься аж до літа 2024-го. До слова, чистими вона сягає 2,3 млн євро на рік. Ще 1 млн Шева мав отримати бонусом, якби зберіг прописку в Серії А. На балансі утримуватимуть і весь штаб українця.

До слова, Шевченко - вже третій відсторонений аленаторе, який нині на чинному контракті в "Дженоа", як і два колишніх наставники Давіде Баллардіні та Роландо Маран.

Нагадаємо, у першому матчі без Шевченка "Фіорентіна" у Флоренції розгромила "Дженоа" - 6:0.

Григорій МухінГригорій Мухін
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