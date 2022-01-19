Звільнений із "Дженоа" Шевченко отримуватиме далі щомісячну зарплату

Платня в повному обсязі виплачуватиметься аж до літа 2024-го.

Звільнений минулого тижня з посади головного тренера "Дженоа" Андрій Шевченко перебуватиме на контракті з генуезьким клубом, доки не знайде нового місця роботи, повідомляє BurBuzz.

Платня в повному обсязі виплачуватиметься аж до літа 2024-го. До слова, чистими вона сягає 2,3 млн євро на рік. Ще 1 млн Шева мав отримати бонусом, якби зберіг прописку в Серії А. На балансі утримуватимуть і весь штаб українця.

До слова, Шевченко - вже третій відсторонений аленаторе, який нині на чинному контракті в "Дженоа", як і два колишніх наставники Давіде Баллардіні та Роландо Маран.

Нагадаємо, у першому матчі без Шевченка "Фіорентіна" у Флоренції розгромила "Дженоа" - 6:0.