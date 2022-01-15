Шевченка звільнили з посади головного тренера “Дженоа”

Клуб подякував йому за роботу.

Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського футбольного клубу “Дженоа”.

Про це йдеться на сайті клубу.

“Генуезький футбольний клуб повідомляє про звільнення з посади тренера Андрія Шевченка”, – йдеться у повідомленні.

Клуб подякував тренеру та його співробітникам за “напружену роботу, яку вони зробили в останні місяці”.

Нагадаємо, з моменту прибуття Шевченка до Генуї на початку листопада 2021 року "грифони" здобули лише одну перемогу (у попередньому раунді Кубка Італії) в 11 матчах.

За інформацією Tuttomercatoweb, за достроковий розрив контракту з українським фахівцем "Дженоа" має виплатити тренерському штабу близько 20 млн євро.