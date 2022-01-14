На етапі Кубка світу з могулу в Дір Веллі (США) американський фристайліст Джордж Макквінн не зміг завершити свій заїзд.

Спортсмен невдало впав, ударився потилицею і знепритомнів. Власне, непритомним він скотився і перетнув фініш. Змагання довелося зупинити.

Макквінна доставили до клініки, де йому надали необхідну допомогу.

У федерації пізніше повідомили, що стан спортсмена стабільний.

Переможцем змагань став Мікаель Кінгсберрі. Канадець усоте піднявся на п'єдестал на етапах Кубка світу з могулу. У Дір Веллі він піднімався на п'єдестал 15 разів.