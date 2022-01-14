Влада Австралії повторно анулювала візу Джоковичу

Напередодні відбулося жеребкування основної сітки Australian Open-2022. Однак перша ракетка світу Новак Джокович не зіграє свій стартовий матч проти співвітчизника Міоміра Кечмановича, натомість буде змушений залишити Австралію.

Міністр імміграції цієї країни Алекс Хоук вирішив повторно анулювати візу сербському тенісистові, повідомляє видання The Age.

При цьому міністр заявив, що таке рішення має під собою медичні підстави, а також наголосив, що анулювання візи Джоковичу відповідає суспільним інтересам.

Хоук зазначив, що він ретельно вивчив усю інформацію, яку йому надали Міністерство внутрішніх справ, Прикордонна служба Австралії та сам Новак.

Адвокати серба планують оскаржити це рішення.

Нагадаємо, Джокович отримав медвідвід від вакцинації і вирушив до Австралії на Australian Open, але прикордонна служба анулювала його візу, вважаючи, що серб для медвідводу має недостатні підстави.

Тенісист подав і виграв апеляцію, проте питання про депортацію Новака все одно залишалося відкритим - остаточне рішення мав ухвалити міністр імміграції.

Понад те, Джоковичу може загрожувати тюремний термін.