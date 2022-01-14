Газ і талони: ціни на продукти ростуть слідом за вартістю енергоносіїв
Газ і талони: ціни на продукти ростуть слідом за вартістю енергоносіїв
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
Космічна сума за три місяці роботи Шевченка: оголошено неустойку за розрив контракту з "Дженоа"
Космічна сума за три місяці роботи Шевченка: оголошено неустойку за розрив контракту з "Дженоа"
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
ГоловнаСпорт

Влада Австралії повторно анулювала візу Джоковичу

Рішення особисто ухвалив міністр імміграції країни.

Влада Австралії повторно анулювала візу Джоковичу
Фото: EPA/UPG

Напередодні відбулося жеребкування основної сітки Australian Open-2022. Однак перша ракетка світу Новак Джокович не зіграє свій стартовий матч проти співвітчизника Міоміра Кечмановича, натомість буде змушений залишити Австралію.

Міністр імміграції цієї країни Алекс Хоук вирішив повторно анулювати візу сербському тенісистові, повідомляє видання The Age.

При цьому міністр заявив, що таке рішення має під собою медичні підстави, а також наголосив, що анулювання візи Джоковичу відповідає суспільним інтересам.

Хоук зазначив, що він ретельно вивчив усю інформацію, яку йому надали Міністерство внутрішніх справ, Прикордонна служба Австралії та сам Новак.

Адвокати серба планують оскаржити це рішення.

Нагадаємо, Джокович отримав медвідвід від вакцинації і вирушив до Австралії на Australian Open, але прикордонна служба анулювала його візу, вважаючи, що серб для медвідводу має недостатні підстави.

Тенісист подав і виграв апеляцію, проте питання про депортацію Новака все одно залишалося відкритим - остаточне рішення мав ухвалити міністр імміграції.

Понад те, Джоковичу може загрожувати тюремний термін.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також