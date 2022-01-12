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Україна провалила старт етапу біатлонного Кубка світу в Рупольдінгу

У топ-40 жіночого спринту лише одна українка.

Україна провалила старт етапу біатлонного Кубка світу в Рупольдінгу
Юлія Джіма
Фото: УБ

Шостий етап Кубка світу з біатлону в Рупольдингу стартував жіночим спринтом на 7,5 км із двома вогневими рубежами.

Свою першу перемогу в кар'єрі в цій дисципліні здобула молодша із сестер Еберг Ельвіра. Шведка була бездоганна на вогневих рубежах та швидка на дистанції.

Лідер загального заліку норвежка Марте Олсбю Ройселанд поступилася 21,6 сек.

Замкнула п'єдестал італійка Доротея Вірер, яка набирає спортивну форму.

Українки провалили гонку. Тільки Юлія Джима потрапила до залікової зони, посівши 37-е місце.

Завтра аналогічною гонкою на 10 км у чоловіків німецький етап продовжиться.

Спринт. Жінки.

  1. Ельвіра Еберг (0+0) 19:45,2
  2. Марті Олсбю Ройселанд (0+0) +21,6
  3. Доротея Вірер (0+0) +29,7

...

  • 37. Юлія Джима (1+0) +1:45,8
  • 41. Ірина Петренко (0+0) +1:56,5
  • 47. Валя Семеренко (1+0) +2:03,9
  • 82. Дар'я Блашко (1+0) +2:59,0
  • 88. Анастасія Меркушина (1+1) +3:09,4.
Григорій МухінГригорій Мухін
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