Міжнародна федерація перевірить причини усунення від змагань білоруських лижниць

Напередодні Світлана Андріюк і Дарія Долідович заявили, що їх позбавили можливості брати участь у змаганнях через підтримку опозиційних політичних сил у Білорусі.

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) розпочала перевірку причин усунення від змагань білоруських лижниць Світлани Андріюк і Дарії Долідович, інформує "Спорт-Экспресс".

Напередодні Андріюк і Долідович заявили, що їх позбавили можливості брати участь у змаганнях через підтримку опозиційних політичних сил у Білорусі. Спортсменки зазначили, що Білоруська федерація лижних гонок минулого місяця деактивувала їхні індивідуальні ідентифікаційні номери у FIS, які необхідні для участі у змаганнях.

"FIS підтверджує, що коди FIS двох спортсменок у нашій базі даних зараз відображаються як неактивні, — йдеться в заяві міжнародної федерації. — FIS зв'язується з Білоруською федерацією лижних гонок, щоб отримати всю інформацію про згаданих спортсменів, і надасть будь-яку нову інформацію в міру її надходження".

Тим часом прокоментував ситуацію виконавчий директор білоруського Фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін.

"Цей інцидент стався ще у грудні, перед Новим роком. На початку грудня були дискримінаційні підходи з боку федерації, але спочатку проблема була невеликою. Лижниць не заявляли, але вони це самі робили. А наприкінці грудня Білоруська лижна спілка деактивувала у спортсменок коди FIS і виключила їх з міжнародної системи", - заявив Опейкін.

"А ці коди потрібно відновлювати дуже швидко, буквально два дні є на цей процес. Але федерація все зробила перед святами, тим самим фактично виключивши для лижниць можливість їх відновити.

Ми відреагували тоді. Ми надіслали скаргу до FIS, але тільки зараз цей епізод став резонансним. У FIS весь цей кейс є, тому можна звертатися до них за коментарями", - зазначив функціонер.

"І FIS, і МОК мають відреагувати на це, бо тема дуже дискримінаційна, коли спортсменів усувають від стартів за їхню політичну позицію. Причому спортсменки двічі зверталися до НОК Білорусії, але не отримали відповіді.

У нас НОК взагалі виконує лише політичні функції, а на скарги та порушення прав спортсменів не реагує", - додав Опейкін.