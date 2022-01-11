Нідерландський гонщик "Дакара-2022" звинуватив російську команду в шахрайстві

Нідерландський пілот Маурік ван ден Хевел висловив упевненість у тому, що російська команда "КамАЗ-майстер" шахраює на ралі "Дакар-2022".

За його словами, екіпажі російської команди незаконно отримують інформацію про маршрут етапів "Дакара" - саме з цим пов'язане їхнє домінування на нинішньому ралі-марафоні.

"Росіяни шахраюють. У їхній машині є обладнання, яке дає їм попередню інформацію. Вони вже знають шляхові точки перед тестом", - цитує ван ден Хевела Omroep Brabant.

За словами ван ден Хевела, конкурувати з росіянами неможливо.

"Ви не можете перемогти їх. Це просто несправедливо. Ви чуєте, як усі говорять про це. Усі це знають", - зазначив нідерландський гонщик.

Зазначимо, що ван ден Хевел зійшов з дистанції ралі "Дакар". Він розбив свою вантажівку на сьомому етапі в неділю, 9 січня.

Тим часом команда "КамАЗ-майстер" спростувала твердження ван ден Хевела. Вона заявляє, що має найшвидшу вантажівку.

"Твердження ван ден Хевела не відповідають дійсності. У нас не більше інформації. У нас просто найшвидші вантажівки", - заявив пресаташе російської команди Ерік Хайруллін.

Росіяни займають увесь попередній п'єдестал у класі вантажівок. Лише чеський екіпаж Алеша Лопрайса з команди "Прага" не дозволяє росіянам окупувати топ-4, випереджаючи четвертий екіпаж "КамАЗа".