Джоковичу загрожує рік в'язниці за надання неправдивої інформації під час в'їзду до Австралії

В ажіотажній ситуації між Новаком Джоковичем та владою Австралії з'явився новий вектор розвитку.

Влада цієї держави підозрює першу ракетку світу в наданні неправдивої інформації під час в'їзду, повідомляє The Age.

У його декларації було зазначено, що до в'їзду в Австралію 6 січня він протягом 14 днів не мандрував до інших країн.

Цей факт і поставила під сумнів влада, яка перевіряє інформацію, що в цей період Новак виїжджав із Сербії до Іспанії.

Якщо провину Новака буде доведено, йому може загрожувати ув'язнення терміном до 12 місяців за надання неправдивої інформації.

Сам тенісист запевняє, що декларацію заповнював не він, а Tennis Australia.

Нагадаємо, австралійські прикордонники анулювали візу Джоковича і не впустила його в країну, оскільки він не зміг довести, що має право на медвідвід від вакцинації.

Після цього сербський тенісист виграв апеляцію у справі про анулювання його візи.