​Переможець конкурсу на голову САП пояснив затримку із призначенням: "Офіс Генпрокурора загубив мої документи"
​Переможець конкурсу на голову САП пояснив затримку із призначенням: "Офіс Генпрокурора загубив мої документи"
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
ГоловнаСпорт

Джоковичу загрожує рік в'язниці за надання неправдивої інформації під час в'їзду до Австралії

Сага з першою ракеткою світу триває.

Джоковичу загрожує рік в'язниці за надання неправдивої інформації під час в'їзду до Австралії
Новак Джокович
Фото: EPA/UPG

В ажіотажній ситуації між Новаком Джоковичем та владою Австралії з'явився новий вектор розвитку.

Влада цієї держави підозрює першу ракетку світу в наданні неправдивої інформації під час в'їзду, повідомляє The Age.

У його декларації було зазначено, що до в'їзду в Австралію 6 січня він протягом 14 днів не мандрував до інших країн.

Цей факт і поставила під сумнів влада, яка перевіряє інформацію, що в цей період Новак виїжджав із Сербії до Іспанії.

Якщо провину Новака буде доведено, йому може загрожувати ув'язнення терміном до 12 місяців за надання неправдивої інформації.

Сам тенісист запевняє, що декларацію заповнював не він, а Tennis Australia.

Нагадаємо, австралійські прикордонники анулювали візу Джоковича і не впустила його в країну, оскільки він не зміг довести, що має право на медвідвід від вакцинації.

Після цього сербський тенісист виграв апеляцію у справі про анулювання його візи.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також