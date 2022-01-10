Опубліковано призові Australian Open-2022

У 2022 році призовий фонд Australian Open збільшиться на 4,8% порівняно з минулим розіграшем і становитиме 54 млн дол.
Нагадаємо, призові у чоловіків і жінок однакові.
Одиночний розряд, основна сітка
- Переможець $3,170,000
- Фіналіст $1,580,000
- 1/2 фіналу $792,000
- 1/4 фіналу $600,000
- 4-й раунд $432,000
- 3-й раунд $129,600
- 2-й раунд $100,800
- 1-й раунд $64,800
Парний розряд (на команду)
- Переможці $576,000
- Фіналісти $288,000
- 1/2 фіналу $144,000
- 1/4 фіналу $79,200
- 3-й раунд $44,640
- 2-й раунд $28,800
- 1-й раунд $18,000
Одиночний розряд, кваліфікація
- 3-й раунд $36,000
- 2-й раунд $24,120
- 1-й раунд $17,280
Парний змішаний розряд (на команду)
- Переможці $136,800
- Фіналісти $72,000
- 1/2 фіналу $36,000
- 1/4 фіналу $17,280
- 2-й раунд $8,640
- 1-й раунд $4,500
Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу пройде з 17 до 30 січня.