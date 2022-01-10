В "Укрзалізниці" є 40 їдалень, з яких 7 відкриті для усіх бажаючих
В "Укрзалізниці" є 40 їдалень, з яких 7 відкриті для усіх бажаючих
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
​Переговорник від РФ у Женеві заявив, що НАТО "треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року"
​Переговорник від РФ у Женеві заявив, що НАТО "треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року"
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Герцогиня Кембриджська святкує 40-річчя: світу презентували нові фото
Герцогиня Кембриджська святкує 40-річчя: світу презентували нові фото
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
Ліван повністю залишився без електрики
Ліван повністю залишився без електрики
ГоловнаСпорт

Опубліковано призові Australian Open-2022

$54 млн.

Фото: EPA/UPG

У 2022 році призовий фонд Australian Open збільшиться на 4,8% порівняно з минулим розіграшем і становитиме 54 млн дол.

Нагадаємо, призові у чоловіків і жінок однакові.

Одиночний розряд, основна сітка

  • Переможець $3,170,000
  • Фіналіст $1,580,000
  • 1/2 фіналу $792,000
  • 1/4 фіналу $600,000
  • 4-й раунд $432,000
  • 3-й раунд $129,600
  • 2-й раунд $100,800
  • 1-й раунд $64,800

Парний розряд (на команду)

  • Переможці $576,000
  • Фіналісти $288,000
  • 1/2 фіналу $144,000
  • 1/4 фіналу $79,200
  • 3-й раунд $44,640
  • 2-й раунд $28,800
  • 1-й раунд $18,000

Одиночний розряд, кваліфікація

  • 3-й раунд $36,000
  • 2-й раунд $24,120
  • 1-й раунд $17,280

Парний змішаний розряд (на команду)

  • Переможці $136,800
  • Фіналісти $72,000
  • 1/2 фіналу $36,000
  • 1/4 фіналу $17,280
  • 2-й раунд $8,640
  • 1-й раунд $4,500

Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу пройде з 17 до 30 січня.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також