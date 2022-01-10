Опубліковано призові Australian Open-2022

Фото: EPA/UPG

У 2022 році призовий фонд Australian Open збільшиться на 4,8% порівняно з минулим розіграшем і становитиме 54 млн дол.

Нагадаємо, призові у чоловіків і жінок однакові.

Одиночний розряд, основна сітка

Переможець $3,170,000

Фіналіст $1,580,000

1/2 фіналу $792,000

1/4 фіналу $600,000

4-й раунд $432,000

3-й раунд $129,600

2-й раунд $100,800

1-й раунд $64,800

Парний розряд (на команду)

Переможці $576,000

Фіналісти $288,000

1/2 фіналу $144,000

1/4 фіналу $79,200

3-й раунд $44,640

2-й раунд $28,800

1-й раунд $18,000

Одиночний розряд, кваліфікація

3-й раунд $36,000

2-й раунд $24,120

1-й раунд $17,280

Парний змішаний розряд (на команду)

Переможці $136,800

Фіналісти $72,000

1/2 фіналу $36,000

1/4 фіналу $17,280

2-й раунд $8,640

1-й раунд $4,500

Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу пройде з 17 до 30 січня.