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Джоковича знову затримали в Австралії: серба збираються депортувати, незважаючи на рішення суду

Епопея з першою ракеткою світу триває.

Фото: EPA/UPG

Першу ракетку світу Новака Джоковича знову затримали в Мельбурні.

Після того, як сербський тенісист виграв апеляцію у справі про анулювання його візи, міграційна служба вирішила затримати його. Про це повідомив батько Джоковича.

Міністр імміграції та громадянства має можливість анулювати візу та депортувати Новака з країни. Сербу також можуть на три роки заборонити в'їзд до Австралії.

Нагадаємо, Джокович отримав медвідвід від вакцинації та прилетів до Австралії, щоб узяти участь в Australian Open.

Проте за даними prsport.net, серб сфальшував, що перехворів у грудні минулого року на коронавірус, аби уникнути обов'язкової вакцинації, затятим противником якої він є. Іншими словами, Новак сфальшував, оформлюючи візу до Австралії.

Виявилося, що насправді спортсмен не хворів на коронавірус у грудні минулого року, тому медвідвід від обов'язкової вакцинації отримав незаконно.

Про це стало відомо з публікації австралійського суду напередодні засідання у справі про депортацію Новака. Спортсмена звинуватили у фальсифікації медичної документації.

За даними представників сербського тенісиста, перший позитивний тест на коронавірус він зробив 16 грудня. За логікою, після цього Джокович мав самоізолюватися, але натомість 17 грудня відвідав презентацію своєї пам'ятної поштової марки.

Також 18 грудня фотографувався без захисної маски у своєму тенісному центрі та взяв участь у фотосесії. Він або вирішив не дотримуватися рекомендованих заходів самоізоляції і наражав на небезпеку довколишніх, або ж насправді не хворів на коронавірус.

Уже 30 грудня тест Джоковича на коронавірус виявився негативним, а його заявку на візу до Австралії було схвалено.

Григорій МухінГригорій Мухін
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