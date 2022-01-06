Швейцарія звернулася до МОК з проханням обговорити перенесення Олімпіади-2022 у Пекіні

Олімпійський комітет Швейцарії закликав МОК перенести зимову Олімпіаду-2022 у Пекіні через ситуацію з коронавірусом. За словами голови НОК Швейцарії Ральфа Штоклі, дуже багато спортсменів не можуть відібратися на Ігри.

"Чи не кожен день ми чуємо, що всі нові та нові спортсмени заражаються коронавірусом і не можуть відібратися на Олімпіаду, – цитує Штоклі "Спорт-Експрес". — До церемонії відкриття не так багато часу, але ще можна обговорити можливість перенесення. Якщо на Іграх не буде найкращих спортсменів, то це дуже ускладнить ситуацію.

Це не вимога, а заклик до обговорення. Ситуація є непростою, особливо для європейських країн, де розвинений зимовий спорт", - зазначив голова НОК Швейцарії.

У свою чергу, МОК

підтвердив, що Ігри у Пекіні пройдуть у заплановані терміни.

"Ми зробимо все, щоб мрії спортсменів не були зруйновані. Але для цього правила безпеки, які встановлені на Іграх, мають стати для атлетів не просто правилами, а способом життя", - заявив сьогодні на пресконференції президент МОК Томас Бах.

Олімпіада-2022 у Пекіні має відбутися з 4 по 20 лютого.