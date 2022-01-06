ФІФА оголосила трійки претендентів на звання найкращого воротаря 2021 року

ФІФА оголосила список претендентів на звання найкращого воротаря за підсумками 2021 року.

До номінантів потрапили Джанлуїджі Доннарумма з "Парі Сен-Жермена", Едуар Менді з "Челсі", а також Мануель Ноєр з "Баварії".

Також було визначено фіналісток на звання найкращого голкіпера ФІФА серед жінок.

Анн-Катрін Бергер (Німеччина/"Челсі")

Крістіан Ендлер (Чилі/"ПСЖ"/"Ліон")

Стефані Лінн Марі Лаббе (Канада/FC Rosengård/Paris Saint-Germain).

Віртуальна церемонія нагородження відбудеться 17 січня в Цюриху.