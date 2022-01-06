ФІФА оголосила трійки претендентів на звання найкращого воротаря 2021 року

ФІФА оголосила список претендентів на звання найкращого воротаря за підсумками 2021 року.
До номінантів потрапили Джанлуїджі Доннарумма з "Парі Сен-Жермена", Едуар Менді з "Челсі", а також Мануель Ноєр з "Баварії".
Також було визначено фіналісток на звання найкращого голкіпера ФІФА серед жінок.
- Анн-Катрін Бергер (Німеччина/"Челсі")
- Крістіан Ендлер (Чилі/"ПСЖ"/"Ліон")
- Стефані Лінн Марі Лаббе (Канада/FC Rosengård/Paris Saint-Germain).
Віртуальна церемонія нагородження відбудеться 17 січня в Цюриху.