Джокович ризикує "вирушити додому першим літаком": прем'єр Австралії проти першої ракетки світу

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон попередив, що першу ракетку світу Новака Джоковича буде відправлено додому "першим літаком", якщо він не зможе надати достатньо доказів медпоказів від вакцинації.

"Новак Джокович після прибуття в Австралію, якщо він не вакцинований, має надати прийнятний доказ того, що він не може бути вакцинований з медичних міркувань, щоб подорожувати на тих самих умовах, що й повністю вакциновані люди", - цитує Моррісона Daily Mail.

"Якщо вони будуть недостатньо переконливими, з ним вчинять так само, як і з будь-якою іншою людиною, – на першому ж літаку він вирушить додому. Для Новака Джоковича не повинно бути особливих правил. Жодних", - переконаний прем'єр.

"Є й інші випадки, коли люди отримували необхідні пільги та висували докази, що підтверджують їх претензії в цих обставинах. Їх було досить багато за останні пару років, тому обставини не унікальні", – зазначив Моррісон.

Основна сітка Australian Open розпочнеться вже 17 січня.

Додамо, що Новак вигравав відкритий чемпіонат Австралії 9 разів за останні 14 років.