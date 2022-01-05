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Президент Польщі Анджей Дуда знову отримав позитивний тест на ковід

Він пішов на самоізоляцію.

Президент Польщі Анджей Дуда знову отримав позитивний тест на ковід
Фото: polskieradio.pl

Президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний тест на коронавірус. 

Він пішов на самоізоляцію, пише Wydarzenia з посиланням на главу президентського кабінету Павла Шрота.

Дуду протестували через виявлені зараження в апараті президента, і його тест також виявився позитивним. 

"З президентом усе добре, у нього нема серйозних симптомів, і він перебуває під постійним медичним наглядом", – повідомив Шрот.

Дуда вакцинований трьома дозами щеплення і хворів ковідом в 2020 році. Уперше ковід у польського президента виявили 24 жовтня, про одужання він повідомив 5 листопада 2020.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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