Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея запустила в бік Японського моря снаряд, імовірно, - балістичну ракету. Це перший запуск КНДР у 2022 році.

Про це заявила японська та південнокорейська влада, передає Deutsche Welle.

"Наші збройні сили перебувають у стані готовності, готуючись до можливого додаткового пуску, і водночас уважно стежать за розвитком ситуації у тісній співпраці зі Сполученим Штатами", - йдеться у заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Як повідомляють японські ЗМІ, випущена ракета впала в акваторію Японського моря за межами територіальних вод країни. За інформацією Міноборони Японії, снаряд пролетів близько 500 км.

"З минулого року Північна Корея неодноразово запускала ракети, що викликає глибокий жаль", - заявив журналістам прем'єр країни Фуміо Кісіда.

Рада національної безпеки Південної Кореї зібралася на екстрене засідання. Члени ради закликали КНДР повернутися за стіл переговорів, зазначивши, що пуск був здійснений "у той час, коли вкрай важливе значення має стабільність усередині країни та за кордоном".

Міністерство закордонних справ Японії також повідомило, що міністри закордонних справ та оборони 7 січня проведуть переговори з американськими колегами для обговорення питань безпеки.

Нагадаємо, це - перший запуск снаряда з території Північної Кореї з жовтня минулого року, коли КНДР випробувала балістичну ракету з підводного човна. Після цього Сполучені Штати закликали Північну Корею зупинити ракетні випробування і відновити переговори.

Перед цим Північна Корея здійснила ще чотири випробування різних типів ракет, зокрема - нової зенітної ракети, а також - гіперзвукової. Багато західних країн різко засудили цей тест.

Північна Корея перебуває під санкціями США та ООН через свою ракетну та ядерну програму і майже повністю ізольована на світовій арені. Минулого тижня Лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв на зборах правлячої партії, що країна "продовжить зміцнювати свій військовий потенціал".