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Колишня президентка Кореї Пак Кин Хе отримала волю після майже п'яти років ув'язнення

Вона попала під амністію за станом здоров'я.

Пак Кин Хе
Фото: EPA/UPG
Пак Кин Хе

Колишня президентка Південної Кореї Пак Кин Хе, яка відбувала 22-річне ув'язнення за корупцію, у п'ятницю, 31 грудня, отримала свободу.

69-річну Пак помилував чинний президент Мун Чже Ін з огляду на погіршення стану її здоров'я та заради сприяння національній єдності перед президентськими виборами, повідомляє Yonhap.

Загалом з часу імпічменту та арешту в березні 2017 року вона провела в ув'язненні чотири роки і дев'ять місяців.

Зараз вона знаходиться на лікуванні в одному з медичних закладів Сеула і, як очікується, залишиться там до початку лютого. Прихильники Пак влаштували під лікарнею багаточисельний мітинг, святкуючи її амністію.

Фото: EPA/UPG

Внаслідок судимості Пак втратила частину президентських привілеїв, зокрема права на спеціальну пенсію. Її приватний будинок було продано в рамках спеціальної конфіскації.

Нагадаємо, що Пак Кин Хе визнали винною у розголошенні державної таємниці, здирстві, зловживанні владою та отриманні хабарів. Вона звинувачувалася у змові зі своєю близькою подругою Чхве Сун Сіль, щоб чинити тиск на південнокорейські конгломерати, такі як Samsung і Lotte, і змусити їх передати мільйони доларів фондам під керуванням Чхве Сун Сіль. 

Раніше цього року на свободу вийшов глава Samsung Лі Чже Йон. Він відбував покарання за хабар, який він передав президентці Пак Кин Хе, щоб отримати підтримку держави у вирішення бізнесових питань.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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