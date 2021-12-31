Російський "Газпром" вивів із Нідерландів актив на 1 млрд євро

Йдеться про 24,98% частки в "Ачим девелопмент", яка розробляє нові ділянки Уренгойського родовища.

Російська компанія "Газпром" у передостанній робочий день 2021 року встигла вивести з юрисдикції Нідерландів актив вартістю не менше мільярда євро.

Як повідомляє російське агентство "Интерфакс", йдеться про 24,98% частки в "Ачим девелопмент". Ця фірма є оператором освоєння четвертої та п'ятої ділянок ачимівських покладів Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища.

З'ясувалося, що 29 грудня частка була перереєстрована з нідерландською Gazprom Finance BV на російське ТОВ "Газпром капітал".

Також з 1 січня 2022 року припинить дію угоду про уникнення подвійного оподаткування між Росією та Нідерландами.

Раніше повідомляли, що на "Газпром капітал" з Gazprom Finance переводиться і частка в АТ "Ачим збут" (трейдерська компанія, створена "Газпромом" та Wintershall Dea у межах проєкту). Крім "Газпрому" (50,01% у ПАТ "Газпром" та 24,98% у "Газпром капіталу") 25,01% у проекті володіє Wintershall Dea.

На частку 24,98% претендує австрійська OMV, переговори з якою затягнулися. У середині 2019 року вартість частки оцінювали в 905 млн євро, але з того часу проєкт отримав суттєвий розвиток, на обох ділянках "Ачим девелопмент" вже розпочався видобуток.