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Байден пообіцяє Путіну санкції та посилення НАТО в разі вторгнення в Україну, - Washington Post

США також готові сприяти українським зусиллям із самооборони.

Байден пообіцяє Путіну санкції та посилення НАТО в разі вторгнення в Україну, - Washington Post
Фото: EPA/UPG

Під час телефонної розмови у четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден планує повідомити російському президенту Володимиру Путіну, що, хоча Сполучені Штати готові діяти дипломатично, вони також готові відповісти на вторгнення в Україну економічними санкціями, посиленням НАТО та сприянням українським зусиллям із самооборони.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова високопоставленого чиновника адміністрації президента США. 

Раніше сьогодні речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що сьогоднішня телефонна розмова президента США Джо Байдена і глави Росії Володимира Путіна потрібна для досягнення компромісу "з урахуванням принципових позицій".

Як відомо, саме російська сторона виступила ініціатором дзвінка. Розмова планується на 22:30 за київським часом. 

Це стане вже другими перемовинами Байдена з Путіним за цей місяць – перші відбулися 7 грудня. 

Очікується, що глави держав говоритимуть про майбутні перемовини формату Росія-США щодо запропонованих Кремлем "гарантій безпеки" в Європі – фактичного ультиматуму не брати до НАТО Україну, Грузію та інші пострадянські держави.

США і весь Альянс на цю пропозицію відповіли, що не Росія буде вирішувати, кого брати чи не брати до блоку. Водночас вони підкреслили, що готові до дипломатичного діалогу з РФ. 

Найбличжим часом Байден має провести розмову і з президентом України Володимиром Зеленським. Поки що з ним поговорив Блінкен.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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