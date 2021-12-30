Байден пообіцяє Путіну санкції та посилення НАТО в разі вторгнення в Україну, - Washington Post

Під час телефонної розмови у четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден планує повідомити російському президенту Володимиру Путіну, що, хоча Сполучені Штати готові діяти дипломатично, вони також готові відповісти на вторгнення в Україну економічними санкціями, посиленням НАТО та сприянням українським зусиллям із самооборони.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова високопоставленого чиновника адміністрації президента США.

Раніше сьогодні речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що сьогоднішня телефонна розмова президента США Джо Байдена і глави Росії Володимира Путіна потрібна для досягнення компромісу "з урахуванням принципових позицій".

Як відомо, саме російська сторона виступила ініціатором дзвінка. Розмова планується на 22:30 за київським часом.

Це стане вже другими перемовинами Байдена з Путіним за цей місяць – перші відбулися 7 грудня.

Очікується, що глави держав говоритимуть про майбутні перемовини формату Росія-США щодо запропонованих Кремлем "гарантій безпеки" в Європі – фактичного ультиматуму не брати до НАТО Україну, Грузію та інші пострадянські держави.

США і весь Альянс на цю пропозицію відповіли, що не Росія буде вирішувати, кого брати чи не брати до блоку. Водночас вони підкреслили, що готові до дипломатичного діалогу з РФ.

Найбличжим часом Байден має провести розмову і з президентом України Володимиром Зеленським. Поки що з ним поговорив Блінкен.