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Естонія планує надати Україні "Джавеліни", гаубиці та протитанкову зброю

На тлі загрози російського вторгнення Естонія хоче значно збільшити свою підтримку, яку надає Україні з 2014 року.

Естонія планує надати Україні "Джавеліни", гаубиці та протитанкову зброю
Фото: ДОМ

Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети "Джавелін" і 122-міліметрові гаубиці

Як повідомляє ERR, перед ухваленням остаточного рішення Естонія має отримати погодження від країни походження ракет - США, а також від колишніх власників гаубиць - Фінляндії та Німеччини.

Начальник відділу міжнародного співробітництва Міноборони Пеетер Куймет заявив, що в умовах концентрації російських військ на кордонах з Україною Естонія планує значно збільшити свою підтримку, яку вона надає з 2014 року.

"Естонія ухвалила рішення на рівні свого Міністерства оборони, що ми хочемо підтримувати Україну зброєю і боєприпасами у складній ситуації з безпекою. Ми розглядаємо можливість надати ракети "Джавелін" для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм і боєприпаси до них", - заявив Куймет.

Естонія отримала ракети "Джавелін" зі США, частину з них вона купила, а іншу – отримала як військову допомогу. Вартість однієї ракети становить від 75 до 130 тис. євро залежно від умов контракту та від конкретного типу ракет. Естонія планує поставити Україні кілька десятків "Джавелінів".

Нагадаємо, минулого тижня на Донеччині відбулися перші бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin). Цей ракетний комплекс призначений для знищення бронетехніки і може знищувати танки на відстані близько 3 км.

"Джавеліни" вперше застосували на Донбасі не в бойових умовах, а на полігоні. Проте в разі повномасштабного російського вторгнення їх можуть застосувати в бойових умовах.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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