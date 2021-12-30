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РНБО планує визначити перших олігархів 20-25 травня, – Данілов

На сьогоднішньому засіданні обговорювали процес реалізації закону про олігархів. 

РНБО планує визначити перших олігархів 20-25 травня, – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов
Фото: Макс Требухов

Рада національної безпеки і оборони у травні планує визначити перших олігархів. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

На сьогоднішньому засіданні про дорожню карту реалізації антиолігархічного закону доповідав міністр юстиції Денис Малюська.

"Маємо розуміння, що до кінця травня він повинен почати працювати, і якщо далі продовжиться вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо мати на засіданні Ради нацбезпеки і оборони перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО", – повідомив Данілов.

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів передбачає створення реєстру, куди будуть вносити осіб зі значним впливом на політичне життя. За прогнозом міністра юстиції Дениса Малюськи, реєстр запрацює у травні 2022.

Закон був ухвалений 23 вересня. За прогнозом голови Мінʼюсту, реєстр запрацює в травні. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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