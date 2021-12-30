На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядали 21 питання, зокрема санкції проти компаній-будівельників Керченського мосту

Переважно вони стосувалися питань державної безпеки, але говорили і про санкції.

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 30 грудня розглянули 21 питання, зокрема першочергові заходи безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Про це на брифінгу за результатами засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Наступне питання – обстановка навколо кордонів України, Литви, Польщі та Білорусі. Також говорили про реалізацію планів захисту і оборони, готовність військових, заслухали доповідь заступника міністра закордонних справ щодо реагування партнерів у разі загострення агресії.

Здебільшого всі розглянуті питання стосувалися державної безпеки, зокрема і в кіберпросторі.

"Наступне питання – про застосування санкцій стосовно тих людей, які на території окупованого Криму здійснюють неправочинне судочинство відносно громадян України. До компаній, не тільки представники російських, а й іноземних компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, і деякі інші заходи. Крім того, Іван Баканов мав доповідь стосовно внесення змін до санкцій – мова йшлася про 4 людини – жіночки поміняли прізвища", – додав Данілов.

Він додав, що в цьому році відбулася найбільша кількість засіданя Ради нацбезпеки і оборони – 30.

Данілов також підкреслив, що працюють санкції проти контрабандистів – завдяки обмежувальним заходам проти них бюджет країни додатково отримав 71 млрд гривень.

Нагадаємо, засідання РНБО планувалося на 29 грудня, але його перенесли на день через розширення блоку питань.