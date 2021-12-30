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На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядали 21 питання, зокрема санкції проти компаній-будівельників Керченського мосту

Переважно вони стосувалися питань державної безпеки, але говорили і про санкції.

На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядали 21 питання, зокрема санкції проти компаній-будівельників Керченського мосту
Фото: president.gov.ua

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 30 грудня розглянули 21 питання, зокрема першочергові заходи безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Про це на брифінгу за результатами засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Наступне питання – обстановка навколо кордонів України, Литви, Польщі та Білорусі. Також говорили про реалізацію планів захисту і оборони, готовність військових, заслухали доповідь заступника міністра закордонних справ щодо реагування партнерів у разі загострення агресії.

Здебільшого всі розглянуті питання стосувалися державної безпеки, зокрема і в кіберпросторі. 

"Наступне питання – про застосування санкцій стосовно тих людей, які на території окупованого Криму здійснюють неправочинне судочинство відносно громадян України. До компаній, не тільки представники російських, а й іноземних компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, і деякі інші заходи. Крім того, Іван Баканов мав доповідь стосовно внесення змін до санкцій – мова йшлася про 4 людини – жіночки поміняли прізвища", – додав Данілов.

Він додав, що в цьому році відбулася найбільша кількість засіданя Ради нацбезпеки і оборони – 30. 

Данілов також підкреслив, що працюють санкції проти контрабандистів – завдяки обмежувальним заходам проти них бюджет країни додатково отримав 71 млрд гривень. 

Нагадаємо, засідання РНБО планувалося на 29 грудня, але його перенесли на день через розширення блоку питань.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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