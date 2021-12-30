ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради України

Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16 лютого 2022 року.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради у справі про усунення його з посади президента України в 2014 році.

Про це повідомила представниця парламенту у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

"Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України", – написала Совгиря у Telegram.

Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 10:15 16 лютого 2022 року.

За словами Совгирі, в ухвалі суду зазначено, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація).

Нагадаємо, 6 грудня представниця парламенту у КСУ повідомила про позов Януковича до Ради. Ольга Совгиря тоді наголосила, що згідно зі ст. 22 Кодексу адміністративного судочинства, справи про оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.

На думку народної депутатки, позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення" можуть свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог.

Раніше у листопаді прессекретар Януковича Юрій Кірасір повідомив, що той подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради. Однак, цю інформацію пізніше заперечили.

Як відомо, 22 лютого 2014 року Рада відправила Януковича у відставку і призначила позачергові президентські вибори.

Янукович – єдиний президент України, якого не лише було достроково усунуто з посади, але й позбавлено звання президента. Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, за одним із них Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду.