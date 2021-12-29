Олів’є, крабові палички і книги: депутати розповіли про свої плани на новорічні канікули

Народні обранці востаннє збирались на сесійне засідання 17 грудня. У новому 2022 році вони повернуться до роботи аж 25 січня. Як народні святкуватимуть Новий рік – дізнався LB.ua.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Без гучних корпоративів

Ще 13 грудня голова президентської фракції Давид Арахамія анонсував, що жодних гучних корпоративів напередодні новорічних свят «Слуга народу» не планує.

«Винні у цьому ви (журналісти). Я шуткую. Якщо ми зробимо підсумковий захід… якийсь фуршет, тоді нам скажуть, що це новорічний корпоратив. Давайте чесно. Якщо не зробимо фуршет, скажуть, що це було якесь свято. Тому вирішили, що не будемо. Зробимо в зумі. Всі розійдуться по округах, там поспілкуємося», – обіцяв він, а вже за декілька днів нардеп «Слуги» Микола Тищенко потрапив у черговий скандал з листуванням, де запрошував колег по фракції на корпоратив в один з відомих ресторанів в Козині. Принагідно, пляшка найдешевшого шампанського тут коштує 2650 грн, сендвіч з мармурової яловичини та трюфелями – 790 грн, а один з улюблених делікатесів відвідувачів – камчатський краб – від 450 грн за 100 грамів.

Згодом в кулуарах Ради Тищенко все заперечував. «Ми не збиралися це робити, і ми не будемо збиратися фракцією... Але в родині – ми всі живі люди, ми прийшли з народу, не хочемо міняти свої звички. Ми – люди, живі, тому якщо хтось десь в родині буде збиратися, ми це не забороняємо», – говорив депутат, який вже не перший раз потрапляє у подібні гучні історії.

Фото: revizor.novy.tv

Відреагував на «пропозицію» навіть перший віцеспікер та колишній очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Зазначивши, що його не було в цьому чаті, куди писав Тищенко, він заявив: «Я обурений. Там в ресторані ноги когось по 900 гривень. Хоч би подивитись на це».

Скандал також прокоментував і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія: «Я не запрошений на цю подію, що вони там роблять. Публічно ще раз кажу, що у нас нічого не заплановано. Можливо, що якісь групи між собою будуть збиратися. По 10, по 15 людей. Чи по комітетах. Сакралізації у нас ніякої немає».

Джерела LB.ua у фракції підтвердили, що святкування були невеликими групами.

«Наш комітет відгуляв 17 грудня після останнього засідання Ради, у п'ятницю. Це був один з ресторанів. Назву не скажу. Бо зрозуміють хто. Але не гучно, без феєрверків. Хоча заходили через чорний вхід, бо ж знали, що журналісти можуть чатувати. Нові звинувачення, що влаштовуємо «пир во время чумы» нам точно не потрібні зараз», — поділився один зі «слуг».

В опозиції також відхрестилися від корпоративів. Так, Ярослав Железняк (в останній день роботи під куполом 17 грудня віцеспікер Корнієнко оголосив про його відсторонення від головування фракцією «Голос») обіцяв: «Гучного святкування точно не буде. Просто зберемо співробітників офісу, привітаємо їх… Я особисто хочу відпочити на свята, але подивлюся по графіку».

Фото: facebook/Ярослав Железняк

Бюджети на святкування

Канікули у народних обранців будуть тривалими: депутати зберуться на пленарні засідання аж 25 січня, хоча за попереднім планом мали б засідати вже з 17-го.

За інформацією LB.ua, в ОП дуже наполегливо порадили народним депутатам не потрапляти в новини із черговими «зашкварами». Зокрема і з гучними святкуваннями Нового року. Тому відповіді парламентарів щодо святкування виявились доволі однотипними.

Членкиня політради «Слуги народу» Євгенія Кравчук розповіла, що святкуватиме з родиною: «Буде обов'язково на столі холодець. Раніше його готувала бабуся, тепер батьки. Ймовірно, скоро доведеться мені. Тому треба дізнатися про рецепт. Звичайно, що будуть салати. Той же олів’є, який всі їдять. Салат «Принц» з крабовими паличками».

Депутатка додала, що не рахувала приблизну вартість такого столу: «Наскільки він буде дорожчим у порівнянні з минулим роком, подивимося по факту. Мені здається, що вартість новорічного столу залежить не стільки від продуктів, скільки від кількості алкоголю, хто скільки випиває. Думаю, на це витрачають навіть більше коштів, ніж на продукти. І ще одна ремарка. На книжки у нас українці витрачають в рік близько 1 млрд гривень. А на алкоголь – 35 млрд, на цигарки – понад 70 млрд. Зрозуміло, що на новорічний стіл ми витратимо певні кошти. Напевно, це буде декілька тисяч грн. Але точно це не буде супер-екстра».

Фото: facebok/Yevheniya Kravchuk

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко навпаки запевнив, що вже все підрахував: «Думаю, що вкладуся в 5 тисяч гривень. Враховуючи, що буду його святкувати дома, з родиною, з бабусею та дідусем. Будуть максимум подарунки дітям та якийсь нескладний новорічний стіл».

Натомість скандальний нардеп Ілля Кива розповів, що святкування обійдеться його родині мінімум в 50 тисяч гривень. Бо слід рахувати не тільки вартість столу, а й різні розваги, похід до ялинки з дітьми.

«Слугам» радять читати книги

Віцеспікер Олександр Корнієнко згадав, що Руслан Стефанчук поставив завдання усім депутатам на новорічні свята – прочитати мінімум п'ять книжок.

«Я дуже з ним погоджуюсь по Григорію Сковороді. Наступний рік у нас – це 300-чя Сковороди. Вже створено громадський комітет по святкуванню, його очолює Олесь Доній. Мій друг, товариш та приятель. Ми будемо готувати відповідну постанову, яку приймемо вже у березні. Щоб були державницькі заходи. Переконаний, що 300 років Сковороди треба святкувати на дуже серйозному рівні. Мають з'явитися кіносценарії. Впевнений, що Сковорода достойний, щоб за державні кошти про нього зняли кіно або серіал. Чи буду його перечитувати? Я роблю це постійно!», – сказав він LB.ua

Фото: rada.gov.ua

Правда, один з колишніх соратників «Слуги» на це жорстко пошуткував: «Декому в цій залі треба було для початку почитати буквар».

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також згадав Сковороду. А саме в контексті одного інтерв'ю, коли найвідоміший вислів філософа про «світ, який мене ловив, але не спіймав» сплутав з назвою голлівудської стрічки з Леонардо Дікапріо. Тому пообіцяв це виправити та почитати твори Григорія Савича: «31 грудня обов'язково весь день буду читати Сковороду. А потім вас буду питати та перевіряти. Якщо не тільки Арахамія не знає, то я подивлюся цитати, які знають журналісти. Ще є не дочитана книжка Макіавеллі. Хочу її дочитати. Є такий план на новий рік. Я її читав пів року. Потім покинув читати, бо немає часу. Але зараз будуть новорічні свята, тому знову буде час».

Водночас Арахамія не виключив, що після святкування «вдома, як вже відбувається останні десять років», поїде відпочивати з великою родиною на декілька днів. В можливих планах – «два-три дні в Буковелі на лижах, а потім десь закордон».