Підсумки року від Руху ЧЕСНО

ЧЕСНО працює для того, щоб українське суспільство переходило від електоральної демократії до демократії участі. Для цього ми надаємо громадянам об'єктивну, неупереджену і точну інформацію про політиків та партії, робимо проєкти громадянської освіти, популяризуємо відкриті дані, проводимо адвокаційні кампанії та заходи.

Рух ЧЕСНО — це громадська організація з експертизою у сферах парламентаризму і місцевого самоврядування, політичних фінансів та виборів.

Адвокація

Рух ЧЕСНО — це громадська організація, яка адвокатує незворотні зміни в країні. Вони можливі виключно за умови проведення якісних реформ:

виборчої;

партійної;

реформи місцевого самоврядування.

Аналітики ЧЕСНО після місцевих виборів проаналізували дані та проблеми, які виникали під час виборчого процесу. У результаті Рух ЧЕСНО підготував пропозиції змін до Виборчого кодексу. Вимоги щодо змін виборчого законодавства з боку організації оприлюднили у всеукраїнських ЗМІ та надіслали до профільного комітету Верховної Ради України та голові робочої групи з цього питання — народній депутатці Аліні Загоруйко.

Після заяви голови фракції "Слуг народу" про те, що мажоритарну систему можуть повернути і на це є голоси, Рух ЧЕСНО ініціював спільну заяву від майже 50 громадських організацій та партій з вимогою проводити вибори за системою відкритих списків.

Успішність реформи політичного фінансування парламентські партії теж поставили під загрозу, коли надали собі можливість не подавати фінансові звіти під час пандемії.

Відновити звітування партій можна було через законопроєкт 5253-1, підтриманий у другому читанні ще наприкінці осені. Через те, що депутати вносили правки, з'явився ризик, що звітність не відновлять. Тому звернення ЧЕСНО підтримали понад 60 громадських організацій, журналістських редакцій та ініціатив. А законопроєкт 5253-1 повернули на доопрацювання.

Вибори

ЧЕСНО усвідомлює важливість незалежного громадського спостереження за виборчою кампанією та процесом підрахунку голосів. Це одна з зон розвитку організації. У 2021 році члени руху спостерігали за виборами на волонтерських засадах, проте вдалося зробити чимало для забезпечення громадського контролю та інформування українців.

Цього року ми спостерігали за місцевими виборами в Конотопі, Борисполі, Броварах, Новгород-Сіверському, Харкові та за виборами народних депутатів на Франківщині, Херсонщині та Черкащині.

Висвітлення виборів саме на Франківщині (події на ОВК 87 округу), де змагалися кандидати Василь Вірастюк та Олександр Шевченко, стали найуспішнішими за рівнем охоплення у соцмережах, якщо порівнювати з результатами інших громадських організацій, які проводили спостереження й висвітлювали події на дільницях та ОВК.

Кількатижневий медіамарафон із висвітлення підрахунку голосів вели регіональні координатори Руху ЧЕСНО на Франківщині — Михайло Світлик та Віталій Джогола. Вони, як і Сергій Нікітенко (координатор на Херсонщині), Олег Черненко (координатор Руху ЧЕСНО на Хмельниччині) працюють у регіонах з моменту заснування Руху на благо громадян.

Рух ЧЕСНО вів марафон у день виборів міського голови Харкова та народних депутатів від Херсонщини та Черкащини. Спостерігачі громадської організації відшукали членів ОВК на Черкащині , які переховувалися і не виконували свої обов'язки, і змусили їх засідати й приймати протоколи ДВК.

Під час виборів Рух ЧЕСНО співпрацює із провідними медіа, щоб забезпечити належне інформування українців про перебіг виборів.

Публікації про програми та декларації кандидатів, а також матеріали про перебіг кампаній на округах та спецрепортажі виходили на "Главкомі", "Лівому березі", "Цензорі.НЕТ" й "Українській правді".

Щоб виборці робили поінформований вибір, Рух ЧЕСНО підготував аналіз програм кандидатів, їхніх декларацій, витрат на кампанію, а також інформаційні бюлетені про кандидатів. Формат бюлетеня створили на основі профілів політиків у ПолітХабі. Ці матеріали переглянули близько десяти тисяч виборців.

Під час довиборів у парламент масово застосували технологію "клонування". ЦВК після консультацій з громадськими організаціями ввело нумерацію кандидатів у бюлетені. Рух ЧЕСНО застерігав, що технологи можуть використати номери кандидатів, щоб в останні дні кампанії комунікувати номер "клона" як номер справжнього кандидата. Такі прогнози підтвердив перебіг виборчої кампанії. Зміна мажоритарної системи на відкриті списки партій має мінімізувати таке ганебне явище в політичній культурі як "клонування" кандидатів.

Спільно з ЦВК та МВС Рух ЧЕСНО презентував розроблений громадською організацією чат-бот. Він дозволяє виборцям та суб'єктам виборчого процесу повідомити про порушення правоохоронців.

Презентація Рухом ЧЕСНО чат-боту спільно з ЦВК та МВС

Аналітики Руху ЧЕСНО проаналізували поступ у відкритих даних на сайті ЦВК і внесли свої пропозиції.

Робота парламенту

Рух ЧЕСНО системно відстежує роботу Верховної Ради України і провів підсумки двох років роботи парламенту, які поширили провідні ЗМІ країни — "Дзеркало тижня", "Главком". Завдяки унікальному інструменту "Групи інтересів" вдалося виявити зв'язки між депутатами і дослідження ЧЕСНО опубліковано на "Цензор.НЕТ".

Парламентська аналітикиня Руху ЧЕСНО Оксана Ставнійчук перемогла в конкурсі журналістських історій на основі відкритих даних #DataUp. Перше місце в конкурсі їй принесла стаття "Диявол у деталях: як поправки до законів гуртують нардепів за інтересами". Текст створили саме завдяки інструменту "Групи інтересів".

Окрім того, Рух ЧЕСНО визначив найвпливовіших нардепів у парламенті. На початку 2021 року ЧЕСНО проаналізував роботу народних депутатів-мажоритарників торік. До уваги брали маркерні голосування та запити, які надіслали політики.

Ми пояснили українцям, як працює законодавчий спам — його нардепи використовують для тролінгу та піару. Також парламентські аналітики з'ясували, скільки в чинному складі парламенту професорів та академіків.

Аналітики проаналізували мовчунів та балакунів з-поміж парламентарів цього скликання, міжфракційні об'єднання Верховної Ради, патронажну службу, яка забезпечує роботу фракцій та помічників нардепів. І навіть порахували, скільки коштує платникам податків "комуналка" Верховної Ради, де немає заходів енергозаощадження.

Щоб ЗМІ, громадські організації, політики та громадяни могли відстежувати законодавчі ініціативи в реальному часі, Рух ЧЕСНО розробив чат-бот "ЧЕСНО про закони".

У цьому році громадській організації вдалося побороти кнопкодавство. Рух ЧЕСНО дев'ять років змагався за захист Конституції, яка передбачає персональне голосування.

Новообраний парламент замість того, щоб одразу ввести сенсорну кнопку, яку вимагав запровадити Рух ЧЕСНО, криміналізував кнопкодавство. Наразі в суді перебуває справа щодо кнопкодава нардепа Владіслава Поляка. Учасники Руху проходять у справі як свідки . Офіс Генпрокурора відкрив провадження проти ще одного нардепа з групи "Довіра" Андрія Іванчука. Підставою також стало відео ЧЕСНО.

Громадська організація продовжує боротися за відкритість роботи парламентських комітетів зокрема та Верховної Ради загалом. ЧЕСНО вважає невиправданими рівень карантинних обмежень, які застосовують у парламенті й обмежують доступ журналістів до народних депутатів.

На вимогу Руху ЧЕСНО Верховна Рада погодилася публікувати на сайті інформацію про склад та діяльність міжфракційних депутатських об'єднань. Крім того, громадська організація вимагає публікації депутатських звернень і відповідей на них та вичерпної інформації про діяльність підкомітетів ВРУ.

#ПортретНардепаУ співпраці з редакцією "Главком" та "Цензор.НЕТ" Рух ЧЕСНО запустив новий авторський формат парламентського аналітика Олександра Саліженка — "Портрет нардепа". Цей тип текстів став доволі успішним.Законотворець ЗеленськийПісля двох років роботи Верховної Ради парламентські аналітики порівняли двох законотворців-президентів — Петра Порошенка та Володимира Зеленського. З'ясувалося, що "Слуги народу" підтримують лише кожну четверту ініціативу Зеленського.

Також Рух ЧЕСНО проаналізував звернення президента до парламенту. Публікації вийшли на "Лівому березі".

#ПолітХаб

З'ясувалося, що "Слуги народу" підтримують лише кожну четверту ініціативу Зеленського.

Також Рух ЧЕСНО проаналізував звернення президента до парламенту. Публікації вийшли на "Лівому березі".

На цей момент у базі #ПолітХаб

Ми також додаємо інформацію про гречкосіїв та фігурантів корупційних схем На додаток, ПолітХаб є важливим джерелом оперативного пошуку актуальної інформації про політиків, якими цікавиться суспільство. Найбільш читаними профілями політиків на #ПолітХабі за 2021 рік стали:

До розвитку ПолітХабу ми залучаємо ЗМІ та ГО в регіонах, які стежать за роботою органів місцевого самоврядування. Це дозволяє більш якісно наповнити профілі депутатів місцевих рад. На Київщині партнером ЧЕСНО у 2021 році став телеканал "Погляд".

Також у 2021 році Рух Чесно запустив новий модуль ПолітХабу — Чесно.Parlameter. Останній дозволяє відстежувати інформацію про виступи народних депутатів на сесіях Верховної Ради 9 та їхні голосування. Цей проєкт реалізується за підтримки NED та у співпраці з командою проєкту Parlmeter.

Спецпроєкти

Щороку учасники Руху як волонтери готували до Дня Незалежності матеріали про українських дисидентів: В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка, Василя Стуса тощо. До 30-ї річниці незалежності та до Дня політв'язня громадська організація підготувала низку спецпроєктів.

Під час підготовки матеріалу "Спецоперація Крим" виявили, що у низки політиків-колаборантів досі є державні нагороди. Після публікації Руху ЧЕСНО народні депутати виступили з законодавчою ініціативою створити механізми для скасування держнагород колаборантам.Перші 100 днів роботи мераРух ЧЕСНО у співпраці із "Дзеркалом тижня" видав аналіз перших 100 днів роботи мерів міст. Аналітики проаналізували, що з обіцяного виборцям політики заклали в бюджети міст. Тексти про 100 днів роботи мерів поширювали і регіональні ЗМІ, наприклад, філії "Суспільного" та сайт телеканалу "Погляд". Проєкт проводиться за підтримки NDI.

«Школа комунікацій» для мерів

Рух ЧЕСНО провів дві "Школи комунікацій" для очільників громад. Як лекторів до проєкту залучили представників Ukraїner, "Шо там" та медійників, які мають досвід роботи з політиками на національному й місцевому рівнях.

Понад 80 учасників, голови громад та члени їхніх команд взяли участь у навчанні. Проєкт проводиться за підтримки NDI.

Окрім цього, Рух ЧЕСНО провів серію вебінарів для журналістів: "Як говорити про політику легко: теми, ідеї, інструменти".

ЧЕСНО.Київ

Цей напрям громадської організації допомагає екоактивістам успішно захищати Біличанський ліс, Екопарк Осокорки, Совські ставки, Протасів Яр та інші важливі рекреаційні зони столиці.

Цьогоріч Руху ЧЕСНО вдалося підняти питання збереження Біличанського лісу — частини Святошинського району міста Києва — на рівень парламентського підкомітету. Останні 12 років триває боротьба за збереження цього рекреаційного ресурсу. З подачі ОДА облрада і далі Бучанська райрада змінили межі області й розширили межі селища Коцюбинське, захопивши частину лісу, яку депутати Коцюбинської селищної ради намагаються забудувати з 2008 року.

ЧЕСНО вимагає відкликати на рівні Київської облради, Бучанської райради, Коцюбинської селищної ради тих депутатів, які голосують в інтересах забудовників.Після публікацій Руху ЧЕСНО Київрада подала до суду. Відповідною ухвалою дію рішення Бучанської райради зупинили. Ті депутати, які в громадах приймають рішення не в інтересах виборців, мають ставати кандидатами на відкликання. Рух ЧЕСНО з грудня проводить моніторинг роботи депутатів місцевих рад й інформує партії про те, кого їм слід відкликати.

Громадська організація просить підтримати її в конкурсі Responsibility Award 2021 Фонду родини Богдана Гаврилишина й проголосувати за заявку Руху ЧЕСНО про збереження Біличанського лісу. Голосування триває до 15 січня 2022 року. Команда вдячна телеканалу "Погляд" за допомогу з відеоархівом та виробництвом відеоролику для конкурсу.

На "Українській правді" та "Лівому березі" Рух ЧЕСНО проаналізував, хто з мерів Києва завдав місту найбільшої шкоди та як громадські ініціативи запобігали незаконним забудовам, які могли спотворити місто.

ЧЕСНО разом з "Українською правдою" та "Главкомом" розповіли українцям історії успіху екоініціатив.

Музей агітації та політичного трешу

Рух ЧЕСНО протидіє забудові Екопарку Осокорки. Коли відповідне рішення готували на розгляд земельної комісії, громадська організація публічно попередила депутатів Київради, що за результатами голосування в Києві розмістять борди з обличчями політиків, які підтримали знищення парку. Також до ПолітХабу внесуть інформація про те, що вони стають кандидатами на відкликання, бо пішли проти волі громади.Звернення Руху ЧЕСНО лише за першу добу публікації підтримали майже 500 громадян. За пів року депутати Київради так і не наважилися поставити це питання на розгляд.

Під час парламентських виборів 2019 року Рух ЧЕСНО запустив "Музей виборчого трешу" в Києві в партнерстві з Національним музеєм історії України та проєктом УП "Вибори вибори". Це стало подією, яку висвітлювали міжнародні ЗМІ: Euronews, Associated Press. Проєкт націлений на якісну зміну політичної культури та збереження зразків агітації.

З огляду на те, що організація зібрала кілька десятків тисяч зразків агітації, у 2021 році Рух ЧЕСНО запустив новий проєкт — онлайн "Музей агітації та політичного трешу", презентація якого відбулася спільно із представниками "Української правди" та Архівом національної пам'яті.

Поповнити колекції музею може кожен громадянин в один клік

До виставок Рух ЧЕСНО готує матеріали з детальним описом технологій, які публікують медіапартнери: "Українська правда", "Лівий берег" та інші ЗМІ.

Та для того, щоб зацікавити громадян, проєкт пропонує різні формати, наприклад, тести.

Публічні консультації

Вироблення політик за участю стейкхолдерів, зокрема громадян, є одним із пріоритетів організації. ЧЕСНО не лише аналізує практики використання інструментів залучення громадян, але й долучається до їхнього впровадження.

Співпраця з Урядом

ЧЕСНО проаналізував, як міністерства Кабінету Міністрів залучають громадян до напрацювання політик. Результати моніторингу використовують для доопрацювання закону про Публічні консультації, який очікує другого читання.

Це — перше комплексне дослідження використання інструменту публічних консультацій органами виконавчої влади.

ЧЕСНО працює над поширенням практики залучення громадян на рівні виконавчої влади. У 2021 році розпочалась співпраця з Міністерством у справі ветеранів щодо консультацій із зацікавленими сторонами для напрацювання Стратегії розвитку ветеранського бізнесу. Громадська організація розробляє дизайн консультацій та стратегію комунікацій зі стейкхолдерами.

Залучення громадян до вакцинації

Коронавірус вплинув на всі сфери життя суспільства. З самого початку пандемії ми провели моніторинг рішень місцевої влади, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Навесні ЧЕСНО у співпраці з Антикорупційним штабом та Пацієнтами України провів масштабний моніторинг процесу вакцинації по всій країні.

Цьогоріч у Київській, Чернівецькій та Одеській областях Рух ЧЕСНО провів перші репрезентативні опитування, аби з'ясувати, що може спонукати громадян вакцинуватися. Проєкт реалізували в партнерстві зі Світовим банком. Результати опитування оприлюднили публічно і передали МОЗ для формування відповідних політик.

ЧЕСНО долучається до національної кампанії з інформування про вакцинацію.

Окрім того, Рух ЧЕСНО провів дослідження Facebook-реклами і з'ясував, хто і як з політиків використовував тему коронавірусу.

Цифри року сайту ЧЕСНО

Впізнаваність ЧЕСНО росте з кожним роком. Якщо у 2019 році логотип ЧЕСНО знали 15% опитаних і ще 9% не пригадували, але розуміли, чим займається організація, то вже у 2021 році 21% опитаних упізнають логотип ЧЕСНО і ще 14% не пригадали лого громадської організації, але знають про її діяльність.

Цього року нам виповнилося десять років і наша команда підготувала історію Руху ЧЕСНО, яку видали наші медіапартнери — "Лівий берег" та "Погляд".

Дякуємо свідомим громадянам та міжнародним донорам за підтримку нашої організації.