Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
ГоловнаБлогиВіти Думанської

"Диктаторські закони". Тоді парламент покривав колег так, як зараз Шуфрича і Ко

16 січня виповнилося 9 років, як парламент за часів правління держзрадника Віктора Януковича, підтримав "диктаторські закони".

Тоді Рух ЧЕСНО вимагав, щоб ті нардепи, які голосували за диктатуру, не були у керівному складі комітетів. З-поміж них зокрема були Вячеслав Богуслаєв та Андрій Деркач — чинні фігуранти Реєстру державних зрадників.

Наразі пройшов рік з часів повномасштабної агресії, й ми бачимо, що абсолютно всі народні депутати, які були обрані до Верховної Ради від партії ОПЗЖ, залишаються на керівних посадах у комітетах.

Керівні посади розподіляються між членами фракцій за квотним принципом. Фракції ОПЗЖ немає, зате квотний принцип зберігається. Навіщо це потрібно? Для розуміння, голосами ОПЗЖ протягували скандальну містобудівну "реформу". Без голосів фігурантів Реєстру держзрадників Нестора Шуфрича, Олександра Качного, Анатолія Бурміча цей скандальний проєкт не був би прийнятий.

Наразі парламент має на розгляді близько 10 законодавчих ініціатив, які стосуються представників проросійських партій. Але за майже рік законодавчий орган так і не напрацював єдину політику щодо депутатів, які представляють заборонені проросійські партії.

Це при тому, що лише 3% громадян виступають за збереження мандатів депутатів проросійських партій.

Тобто майже всі українці виступають за позбавлення мандатів таких політиків. Значна частина громадян підтримують недопущення до подальшого балотування проросійських політиків. Про це свідчать результати соціологічного опитування, що проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 13 по 21 грудня 2022 року.

Рух ЧЕСНО і низка громадських організацій та ЗМІ виступили з вимогою зняти Нестора Шуфрича й інших представників ОПЗЖ з керівних посад у парламенті. Ми також вимагаємо, щоб парламент якнайшвидше напрацював єдину політику щодо депутатів проросійських партій на національному та місцевому рівнях.

Агітацію проросійських партій, які системно працювали на державу-окупанта, можна переглянути у Музеї агітації та політичного трешу.

Віта Думанська Віта Думанська , Лідерка Руху ЧЕСНО
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Другие записи блога:
Читайте також