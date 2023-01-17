"Диктаторські закони". Тоді парламент покривав колег так, як зараз Шуфрича і Ко

Тоді Рух ЧЕСНО вимагав, щоб ті нардепи, які голосували за диктатуру, не були у керівному складі комітетів. З-поміж них зокрема були Вячеслав Богуслаєв та Андрій Деркач — чинні фігуранти Реєстру державних зрадників.

16 січня виповнилося 9 років, як парламент за часів правління держзрадника Віктора Януковича, підтримав "диктаторські закони".

Наразі пройшов рік з часів повномасштабної агресії, й ми бачимо, що абсолютно всі народні депутати, які були обрані до Верховної Ради від партії ОПЗЖ, залишаються на керівних посадах у комітетах.

Керівні посади розподіляються між членами фракцій за квотним принципом. Фракції ОПЗЖ немає, зате квотний принцип зберігається. Навіщо це потрібно? Для розуміння, голосами ОПЗЖ протягували скандальну містобудівну "реформу". Без голосів фігурантів Реєстру держзрадників Нестора Шуфрича, Олександра Качного, Анатолія Бурміча цей скандальний проєкт не був би прийнятий.

Наразі парламент має на розгляді близько 10 законодавчих ініціатив, які стосуються представників проросійських партій. Але за майже рік законодавчий орган так і не напрацював єдину політику щодо депутатів, які представляють заборонені проросійські партії.

Це при тому, що лише 3% громадян виступають за збереження мандатів депутатів проросійських партій.

Тобто майже всі українці виступають за позбавлення мандатів таких політиків. Значна частина громадян підтримують недопущення до подальшого балотування проросійських політиків. Про це свідчать результати соціологічного опитування, що проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 13 по 21 грудня 2022 року.

Рух ЧЕСНО і низка громадських організацій та ЗМІ виступили з вимогою зняти Нестора Шуфрича й інших представників ОПЗЖ з керівних посад у парламенті. Ми також вимагаємо, щоб парламент якнайшвидше напрацював єдину політику щодо депутатів проросійських партій на національному та місцевому рівнях.

Агітацію проросійських партій, які системно працювали на державу-окупанта, можна переглянути у Музеї агітації та політичного трешу.