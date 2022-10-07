Голоси ОПЗЖ: хто у Верховній Раді далі крутить російську “шарманку”

Рух ЧЕСНО завдяки інструменту Parlameter проаналізував стенограми виступів народних депутатів у Верховній Раді від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та до жовтня 2022 року, щоб продемонструвати динаміку зміни риторики нардепів від ОПЗЖ за цей час.

Якщо перші два місяці після повномасштабного вторгнення та перебування російських окупаційних військ в околицях Києва нардепи від ОПЗЖ мовчали і не мали жодного виступу в сесійній залі, очевидно, зайнявши позицію вичікування, то вже із квітня, після утворення нової групи, ситуація змінилась, і ми знову побачили біля мікрофона Нестора Шуфрича, Юрія Бойка, Юрія Павленка та інших.

Ще рік тому неможливо було уявити, що представники найбільшої проросійської партії ОПЗЖ та колишні регіонали закінчуватимуть свої виступи у Верховній Раді гаслами “Слава Україні!” та “Все буде Україна”. Але це відбувається. Водночас окремі нардепи і далі транслюють проросійські наративи про “іноземні корпорації”, які скуповують землю, вплив “іноземних експертів” та “інших народів”, які виносять вироки від імені народу України.

Фото: ЧЕСНО

Від “посольства РФ” у Верховній Раді до “євроінтеграторів”

Якщо в лютому нардепи нині забороненої ОПЗЖ говорили про “негайне виконання Мінських угод”,“де ви були останні вісім років” і всі як один говорили про “останній шанс” України на “дипломатичне врегулювання” та “прямі переговори”, то після повномасштабного російського вторгнення ситуація змінилася.

Фото: "ЧЕСНО" Цитата нардепа від ОПЗЖ Валерія Гнатенка від 22 лютого. Джерело: партійний акаунт у Twitter

Фото: "ЧЕСНО" Цитата нардепа від ОПЗЖ Миколи Скорика від 22 лютого. Джерело: партійний акаунт у Twitter

До 14 квітня засідання парламенту проводились без виступів представників фракцій та груп. Вели засідання та виступали на них голова ВРУ Руслан Стефанчук або його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

Загалом за цей час 19 різних нардепів від груп ПЗЖМ та “Відновлення України” виступали у сесійній залі. Переважно це колишні представники фракції ОПЗЖ, а також колишній член групи “Довіра”, наразі співголова групи “Відновлення України” Максим Єфімов та колишній представник “Слуги народу”, якого виключили із фракції, а згодом член МФО “Розумна політика” Артем Дмитрук, який у травні також перейшов у групу “Відновлення України”. Водночас були засідання, на яких жоден із представників згаданих груп не виступав, наприклад 16 серпня.

Фото: "ЧЕСНО"

Перші виступи колишніх нардепів ОПЗЖ у Верховній Раді відновились у квітні. У них депутати переважно закликали до об’єднання, парламентського порозуміння та спільних зусиль для перемоги. Крім того, у виступах вони підкреслювали, що “ділення парламенту на більшість і опозицію залишилося в минулому”, а наразі це “український парламент, який приймає важливі рішення стосовно військової складової захисту держави, громадян та економіки”.

Так, перед голосуванням 14 квітня за постанову "Про вчинення РФ геноциду в Україні" (№ 7276) виступив Юрій Павленко, який розповів про начебто свою участь у теробороні. За його словами, він на власні очі бачив, що творили росіяни: вбивали, ґвалтували, викрадали дітей, знущалися з людей лише через те, що ті були українцями: “До 24 лютого ми могли сперечатися, бути політичними опонентами, критикувати один одного. "Після" об'єднало нас в 40-мільйонну армію, в якій кожен на своєму фронті боронить Україну від зла”.

Парадоксально, але ще 17 лютого нардеп Павленко разом із іншими однопартійцями через партійні соцмережі закликали до зміни влади і перевиборів до парламенту:

Фото: ЧЕСНО Цитата нардепа від ОПЗЖ Юрія Павленка від 17 лютого. Джерело: партійний акаунт у Twitter

Кандидатура Павленка як “першої ластівки” до публічного повернення в сесійну залу, очевидно, була не випадковою. Раніше він був активним учасником Помаранчевої революції та депутатом від “Нашої України”, тож на тлі інших нардепів від ОПЗЖ мав викликати у громадян менше обурення та неприйняття. До речі, до групи ПЗЖМ Юрій Павленко формально приєднався лише у липні, хоча весь цей час у сесійній залі продовжував бути разом з колишніми колегами по фракції.

Зазначимо, що у червні Павленко в інтерв’ю назвав зрадниками Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича та Рената Кузьміна, натомість назвати так інших колег по ОПЗЖ — Олега Волошина, Наталію Королевську та Сергія Льовочкіна — відмовився, посилаючись на необхідність відповідного рішення суду.

Вже після офіційного оголошення про створення групи ПЗЖМ у Верховній Раді до виступів повернувся і скандально відомий нардеп та колишній рекордсмен-“балакун” Нестор Шуфрич, якого перед тим бійці тероборони затримали за спробу сфотографувати блокпост, а його охорона відстрілювалась. Згодом секретар РНБО Олексій Данілов навіть попередив нардепів від ОПЗЖ, що якщо вони ще будуть фотографувати українські блокпости, їх вбиватимуть на місці.

Фото: ЧЕСНО Нардеп Нестор Шуфрич під час затримання бійцями тероборони

Зазначимо, що Шуфрич перебуває в реєстрі держзрадників, адже він заперечував російську агресію на Донбасі та називав війну в Україні "громадянською".

Наразі позбавити нардепів мандата без рішення суду законодавчо неможливо, проте крім мандатів понад два десятки нардепів забороненої партії досі мають керівні посади у ВРУ. Наприклад, Нестор Шуфрич є головою Комітету ВРУ з питань свободи слова. Водночас нещодавно очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк в інтерв’ю ЗМІ назвала співпрацю з колишніми депутатами ОПЗЖ “конструктивною”.

Фото: ЧЕСНО

Раніше, згідно з аналізом Руху ЧЕСНО, Нестор Шуфрич посів перше місце за загальною тривалістю виступів у Верховній Раді. За понад два роки каденції парламенту 9-го скликання виступи Шуфрича загалом тривали майже 16 годин, що навіть більше, ніж у віцеспікера парламенту.

Як показав теперішній аналіз виступів, Нестор Шуфрич також має найбільшу кількість виступів (39) серед колег по групі та серед колишніх представників ОПЗЖ.

Фото: ЧЕСНО

На засіданні 21 квітня Шуфрич виступав тричі і щоразу наполегливо закликав підтримати голосування — під час розгляду змін до держбюджету (№ 7299) від голови бюджетного комітету Юрія Арістова, законопроєкту члена Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Віталія Безгіна про функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (№ 7269) та законопроєкту голови партії “Слуга народу” Олени Шуляк про реформування сфери містобудівної діяльності (№ 7282).

Під час виступів Шуфрича у сесійній залі складається враження, що нардеп демонстративно додає сарказму та іронії. Крім того, він бере на себе роль мотиватора чи головуючого на засіданні і майже під час кожного виступу закликає нардепів “демонструвати єдність”, менше обговорювати і “негайно голосувати”, “відстоювати державність”, “підтримувати євроінтеграцію”, “не допустити розбалансування у сесійній залі” тощо. Іноді важко зрозуміти, є Шуфрич представником монобільшості чи опозиції.

“Скажу відверто, ви думаєте, нам було просто знаходитись тут з першого дня війни? Але ми забезпечували кворум Верховної Ради України, особливо 4 березня. І ми працюємо і зараз заради єдності. А я вважаю, що ті, хто зараз протидіють ініціативам влади, це є саботажники”, — заявив Шуфрич під час виступу 7 вересня.

Водночас ще у лютому Шуфрич за спільним “партійним темником” і під прикриттям позиції громадян вимагав перевиборів парламенту:

Фото: ЧЕСНО Цитата нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича від 16 лютого. Джерело: партійний акаунт у Twitter

Не обійшлось у виступах Шуфрича без невдалих жартів та сексизму. Так, під час розгляду звільнення Марини Лазебної з посади міністра соцполітики Шуфрич заявив: “Ми зараз маємо швидко розглянути це питання. Це питання коаліції, вона визначилась. Тим паче наша шановна міністр є жінкою, а чоловіки мають задовольняти всі звернення і прохання наших колег. Просимо якомога швидше внести кандидатуру нового міністра, тому що такий напрямок не може бути без очільника. Ми голосуємо за”.

Зазначимо, що керівник політради вже забороненої партії ОПЗЖ та паралельно голова депутатської групи ПЗЖМ Юрій Бойко протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступив у парламенті лише раз — на засіданні 3 травня він мав слово від групи і розповідав про необхідність створення нового центрального державного органу, який буде займатись питанням біженців та переселенців.

Нагадаємо: як це не парадоксально в теперішній ситуації, лідер найбільшої проросійської партії Юрій Бойко досі має звання Героя України, яке йому в 2004 році присвоїв президент Леонід Кучма. Після публікації Руху ЧЕСНО про це громадяни зареєстрували петицію про негайне позбавлення Бойка звання Героя України, наразі вона вже зібрала 6300 голосів.

Найбільшу кількість виступів серед представників групи “Відновлення України” має колишня депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова (у 2020 році була у складі делегації ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком та зустрічалась у Кремлі з депутатами та керівництвом держдуми росії — ред.). Якщо раніше депутатка розповідала про співпрацю з росією та країнами колишнього радянського союзу, то зараз кардинально змінила вектор і зовнішньополітичні кольори.

Фото: ЧЕСНО Цитата депутатки від ОПЗЖ Тетяни Плачкової від 3 лютого. Джерело: партійний акаунт у Twitter

“Риторика про те, що Україна не готова на отримання навіть статусу кандидата, вже точно не є актуальною, особливо ми це відчули під час візиту лідерів європейських країн. Офіційний Київ підсилить та оновить Євросоюз на якісно новому рівні. Більше того, наша держава навіть сьогодні є ближчою до стандартів ЄС, ніж окремі східноєвропейські держави на момент їх вступу”, — розповідала Плачкова на засіданні парламенту 19 червня.

Крім того, представники групи Столара — Абрамовича “Відновлення України” у своїх виступах регулярно підкреслюють у парламенті, що “їх команда є надійною опорою для проведення всеосяжних реформ”.

Російські темники

Аналіз виступів також демонструє, що після кожної промови, яка передувала голосуванню за законопроєкт чи постанову, як правило, депутатські групи ПЗЖМ або “Відновлення України” голосують за. Але є і виключення, як, наприклад, вересневе голосування за вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КСУ на конкурсних засадах (№ 7662). Тоді після виступу одного з основних спікерів групи “Відновлення України” Анатолія Бурміча депутати не підтримали голосування і утримались. Більше того, перед голосуванням Бурміч, який є в реєстрі держзрадників, адже був постійним гостем проросійських телеканалів і транслював російські наративи про “зовнішнє управління” та звинувачував США і ЄС у війні на Донбасі, вкотре повернувся до російської мантри про “зовнішній вплив”.

“На жаль, в нашому залі ще до агресії, до війни, було багато прийнято законів, які, на погляд багатьох фахівців, не зовсім відповідають Конституції. Це такі, наприклад, закони, які дозволяють іноземним корпораціям придбати землю, чи, наприклад, такі закони, які дозволяють наглядовим радам фактично керувати державними компаніями і грабувати їх, замість того, щоб вони напряму підкорялися Кабміну і працювали на інтереси народу. Такі закони, які дозволяють замінювати суди, суди, які виносять вироки від імені народу України, якимись іншими народами.

Так ось, Конституційний суд повинен розглядати такі сумнівні закони, вони відповідають інтересам українського народу чи ні, суверенітету відповідають чи ні. Якщо сьогодні ми приймемо цей закон, то він дозволяє вплив іноземних експертів, які ніякого відношення до українського народу не мають, захищати такі сумнівні закони, які не відповідають Конституції, захищати, які будуть працювати проти інтересів українського народу”, — заявив Бурміч. Він переконував, що “цей закон протирічить національним інтересам, суверенітету, інтересам українського народу”.

Фото: golos.ua Анатолій Бурміч

Рух ЧЕСНО писав, що нещодавно Бурміч почав з’являтися в ефірах національного телемарафону, зокрема коментував підготовку до опалювального сезону в умовах воєнного стану, хоча не є членом профільного комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ, а входить до складу Комітету з питань антикорупційної політики.

Крім Бурміча найбільшу кількість виступів від групи “Відновлення України” мають Тетяна Плачкова та Валерій Гнатенко, які також були в ефірі телемарафону. Очевидно, що медійна активність згаданих нардепів зовсім не випадкова. Можемо припустити, що таким чином вони формують впізнаваність серед аудиторії та просування порядку денного групи, яка згодом може перетворитись на новий політичний проєкт.

Ще одним абсурдним голосуванням в умовах російської агресії став розгляд кандидатури на посаду судді в Конституційний суд України. Серед запропонованих осіб був і представник групи ПЗЖМ — вже згаданий Юрій Павленко, кандидатуру якого ще кілька років тому висунула фракція ОПЗЖ.

Раніше експерти наголошували, що Павленко не відповідає навіть формальним критеріям, зокрема конституційній вимозі щодо 15 років юридичного стажу, оскільки лише шість років тому отримав диплом юриста. Крім того, вони зазначили, що ймовірне призначення Павленка на посаду відбудеться без конкурсної процедури, попри відповідну конституційну вимогу щодо неї. Інформації про відкритий конкурс у судді КСУ не було ані на сайті Верховної Ради, ані в інших джерелах. Невідомо також, хто і яким чином обирав переможців та визначав їхню відповідність конституційним вимогам щодо “високих моральних якостей” та “визнаного рівня компетенції”.

Але у підсумку Юрій Павленко зняв свою кандидатуру під час розгляду в сесійній залі та побажав успіху на посаді кандидатці від “Слуги народу” Ользі Совгирі:

“Враховуючи сьогоднішні обставини, і з тим, аби не порушувати обмеження, встановлені законом для тих, хто балотується на посаду судді Конституційного суду, я з цієї трибуни заявляю про зняття своєї кандидатури з розгляду на посаду судді Конституційного суду”.

Фото: пресслужба ОПЗЖ Юрій Павленко

Щодо кадрових голосувань — важливо, що обидві депутатські групи підтримали призначення нардепів-“слуг”: Ольги Совгирі — на посаду судді Конституційного суду, Андрія Костіна — на посаду генерального прокурора України.

Загалом Юрій Павленко досить часто виступає у сесійній залі (10 разів). Тематика його промов переважно присвячена правам та захисту дітей, адже за часів Януковича саме він був уповноваженим президента з прав дитини.

З початком нового політичного сезону у вересні 2022 року представники двох депутатських груп, утворених з ОПЗЖ, Юрій Павленко та Максим Єфімов почали вживати у своїх виступах гасло “Слава Україні!”. Крім того, останній у своїх виступах цитує Черчілля:

“Завдяки самовідданості і героїзму наших воїнів вдалося зламати плани агресора щодо бліцкригу і перевести кампанію до стратегічного протистояння, яке має свою чітку логіку перемоги. Головними чинниками цієї перемоги вже стали український дух і героїчні Збройні Сили. Наше з вами завдання — щоб таким же потужним став і український тил, третя необхідна складова нашої перемоги на довгій дистанції. Колись в подібній ситуації під час протистояння з гітлерівським фашизмом Вінстон Черчілль сказав: "Коли ви побачили, що йдете крізь пекло, продовжуйте йти".

Раніше Рух ЧЕСНО писав, як змінилась динаміка голосувань у Верховній Раді за час повномасштабної війни Росії проти України, які фракції та групи системно підтримують пропоновані рішення та чи можна говорити про системну чи ситуативну співпрацю між “Слугою народу” і представниками колишньої фракції ОПЗЖ.