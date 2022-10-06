Депутати відкликали з комітетів членів колишньої фракції ОПЗЖ Рабіновича та Кузьміна

Верховна Рада України на пленарному засіданні 6 жовтня проголосувала за Постанову про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання.

За постанову проголосували 228 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

«Рада здійснила зміни щодо Комітетів відносно 35 народних депутатів. У тому числі збільшила граничну кількість депутатів у одному Комітеті до 38-ми. Особливо «перетасували» депутатів екс-ОПЗЖ», — написав член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Постановою призначено:

Ананченка Михайла Олеговича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань антикорупційної політики, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Бакунця Павла Андрійовича – народного депутата України, депутатська група «Довіра», членом Комітету з питань бюджету, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань екологічної політики та природокористування;

Бобровську Соломію Анатоліївну – народного депутата України, фракція Політичної Партії «Голос», членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкликавши її з посади секретаря Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Васюка Олександра Олександровича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань правової політики;

Івченка Вадима Євгеновича – народного депутата України, фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань аграрної та земельної політики;

Калаура Івана Романовича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», заступником голови Комітету з питань правової політики, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;

Качного Олександра Сталіноленовича – народного депутата України, депутатська група «Платформа за життя та мир», членом Комітету з питань бюджету, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики;

Копиленка Олександра Любимовича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», заступником голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин;

Короленко Валентину Юріївну – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування;

Красова Олексія Ігоровича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань антикорупційної політики;

Лукашева Олександра Анатолійовича – народного депутата України, депутатська група «Відновлення України», членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, відкликавши його з посади першого заступника голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

Магеру Сергія Васильовича – народного депутата України, позафракційного, членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування;

Маріковського Олександра Валерійовича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань економічного розвитку, відкликавши його з посади заступника голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування;

Павліша Павла Васильовича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», заступником голови Комітету з питань правової політики, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;

Поляка Владіслава Миколайовича – народного депутата України, депутатська група «Довіра», членом Комітету з питань бюджету, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Подгорну Вікторію Валентинівну – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», заступником голови Комітету з питань цифрової трансформації, увільнивши її від обов’язків члена цього Комітету;

Савченко Ольгу Станіславівну – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань правоохоронної діяльності, відкликавши її з посади заступника голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;

Славицьку Антоніну Керимівну – народного депутата України, депутатська група «Відновлення України», членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, увільнивши її від обов’язків члена Комітету з питань антикорупційної політики;

Соху Романа Васильовича – народного депутата України, позафракційного, членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань цифрової трансформації;

Стернійчука Валерія Олександровича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань аграрної та земельної політики, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань антикорупційної політики;

Торохтія Богдана Григоровича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань аграрної та земельної політики, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань правової політики;

Федієнка Олександра Павловича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкликавши його з посади заступника голови Комітету з питань цифрової трансформації;

Фролова Павла Валерійовича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань бюджету, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;

Хоменко Олену Вікторівну – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, увільнивши її від обов’язків члена Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Цибу Тетяну Вікторівну – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, увільнивши її від обов’язків члена Комітету з питань свободи слова;

Чернєва Єгора Володимировича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкликавши його з посади заступника голови Комітету з питань цифрової трансформації;

Чорного Віктора Івановича – народного депутата України, депутатська група «Платформа за життя та мир», членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань антикорупційної політики;

Шараськіна Андрія Андрійовича – народного депутата України, фракція Політичної Партії «Голос», секретарем Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;

Швачка Антона Олексійовича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань цифрової трансформації, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань свободи слова;

Штепу Сергія Сергійовича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», заступником голови Комітету з питань цифрової трансформації, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;

Юнакова Івана Сергійовича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Яценка Антона Володимировича – народного депутата України, позафракційного, членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Також постановою депутати відкликали з посади члена відповідного комітету Верховної Ради України дев’ятого скликання таких народних депутатів України:

Васильковського Ігоря Ігоровича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга Народу», з посади члена Комітету з питань транспорту та інфраструктури;

Кузьміна Рената Равелійовича – народного депутата України, позафракційного, з посади члена Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики;

Рабіновича Вадима Зіновійовича – народного депутата України, позафракційного, з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, нині Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру ексголови Ощадбанку Андрія Пишного на посаду глави Національного банку України.