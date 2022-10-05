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Зеленський і Столтенберг провели телефонну розмову: скоординували кроки на шляху євроатлантичної інтеграції

Це перший дзвінок відтоді, як Україна підписала заявку на вступ. 

Зеленський і Столтенберг провели телефонну розмову: скоординували кроки на шляху євроатлантичної інтеграції
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 5 жовтня провели телефонну розмову.

Зеленський у твіттер зауважив, що перебуває на постійному звʼязкому зі стратегічними партнерами України. Це перша розмова зі Столтенбергом відтоді, як Україна 30 вересня підписала заявку на вступ до Альянсу.  

"Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України", – написав президент.

Минулої пʼятниці на тлі оголошення Кремлем спроби незаконної анексії Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей, Україна підписала заяву на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Зеленський зазначив, що досвід Швеції та Фінляндії показав – вступити до Альянсу можливо і без плану дій щодо членства. Згідно з процедурою, нового кандидата мають погодити всі 30 країн блоку.

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