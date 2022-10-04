Білоруська пропаганда бреше про війну в Україні, але почала мовчати про "перемогу РФ", – аналіз ЦСКІБ

Пропагандистські медіа в Білорусі все ще продовжують брехати про війну в Україні, але вже не кажуть про остаточну і стовідсоткову перемогу РФ. Ба більше, через цитати Лукашенка білорусам натякають на неминуче продовження відносин між Білоруссю та Україною.

Про це свідчить інформація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Аналітики ЦСКІБ проаналізували повідомлення в білоруських засобах масової інформації за минулий тиждень, з повним текстом звіту можна ознайомитися на сайті організації.

Повідомляється, що наративи білоруської пропаганди в українській тематиці минулого тижня не були чітко визначені. З одного боку, підконтрольні Лукашенку журналісти заявляли про нібито "підготовку Україною ядерної катастрофи на ЗАЕС" і звинувачували у розстрілі колони цивільних машин у Запорізькій області. Тобто повідомлення, зокрема відомого білоруського інформагентства БелТА, повністю відповідають тезам пропаганди країни-агресора. Як йдеться у звіті, пропагандисти висвітлювали запорізьку трагедію так, начебто українці "не хотіли відпускати людей, які тікали від влади Києва на підконтрольні Росії території".

Однак дещо в інформаційному полі Білорусі змінилося.

"З білоруської пропаганди практично зникли тези про те, що опір України безглуздий, що Росія обов’язково переможе, а Київ продовженням війни лише погіршує своє становище. Натомість з’явилися боязкі натяки – переважно через вибіркове цитування Лукашенка – що Україна збережеться, і що Білорусь має це враховувати і надалі жити з Україною у світі. Але натяки поки що дуже обережні", – помітили тенденцію аналітики ЦСКІБ.