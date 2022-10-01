Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по евакуаційній колоні у Запоріжжі зросла до 31 людини. У лікарні міста померла жінка
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, пише Укрінформ.
“На жаль, кілька жертв збільшилась. Ще одна жінка померла, яка була важко поранена. Наразі кількість жертв досягла 31 людини: 30 цивільних і один співрозмовник поліції, який допомагав людям”, – сказав він.
Старух також заявив, що ворожа армія вдарила на вхід, вихід і центр колони, і цього ніхто не міг очікувати.
“Це черговий приклад того, що ми маємо справу з терористом”, – додав він.
За словами Старуха, на засіданні Ради оборони було прийнято рішення на кілька днів призупинити роботу пункту пропуску.
Нагадаємо, удар по гуманітарній колоні Запоріжжя росіяни вчинили модернізованими ракетами С-300.
Теракт стався 30 вересня о 7:12 ворог, постраждало близько сотні людей.