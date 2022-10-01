Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по евакуаційній колоні у Запоріжжі зросла до 31 людини. У лікарні міста померла жінка

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, пише Укрінформ.

“На жаль, кілька жертв збільшилась. Ще одна жінка померла, яка була важко поранена. Наразі кількість жертв досягла 31 людини: 30 цивільних і один співрозмовник поліції, який допомагав людям”, – сказав він.

Старух також заявив, що ворожа армія вдарила на вхід, вихід і центр колони, і цього ніхто не міг очікувати.

“Це черговий приклад того, що ми маємо справу з терористом”, – додав він.

За словами Старуха, на засіданні Ради оборони було прийнято рішення на кілька днів призупинити роботу пункту пропуску.

Керівник ОВА нагадав, що на тимчасово окуповану територію здебільшого виїжджали волонтери, люди, які провідували літніх родичів.

Нагадаємо, удар по гуманітарній колоні Запоріжжя росіяни вчинили модернізованими ракетами С-300.

Теракт стався 30 вересня о 7:12 ворог, постраждало близько сотні людей.