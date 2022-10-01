За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стане ще більше, – Зеленський

"Україна поверне своє. І на сході, і на півдні".

За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

“А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське? Український рух буде продовжуватись”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що український прапор уже в Лимані Донецької області, де ще тривають бойові дії, але вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму.

“Для України це логічно. А для ворога таких “нестиковочок” буде все більше і більше. Вони там, до речі, уже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у провалах якихось генералів... Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади”, – сказав Зеленський.

“Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії. Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим з 2014 року. Усюди буде наш прапор”, – додав він.

Нагадаємо, як повідомили в ефірі телемарафону заявив спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, бійці Збройних сил України увійшли до Лиману (Донецька область). Наразі там точаться бої.

Лиман – місто Донецької області, довкола якого останніми днями зосередились запеклі бої. Речник Східного угруповання військ раніше повідомив, що російське угруповування в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки – звільнені, там тривають стабілізаційні заходи.