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Окупанти протягом дня били по Нікопольському району

Зачепили лінію електропередач і дачний будинок.

Окупанти протягом дня били по Нікопольському району
Фото: Дніпропетровська обласна рада

Окупаційні війська протягом дня знову били по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

“В Червоногригорівській громаді зачепило лінію електропередач і дачний будинок. В Марганецькій громаді, на щастя, – без руйнувань. Люди неушкоджені”, – йдеться у повідомленні.

В інших районах Дніпропетровщини все спокійно. Перевищення радіаційного фону в області не зафіксовано.

“Ми всі щодня чекаємо хороших новин. Про звільнені від російських окупантів міста і села України, про синьо-жовті стяги, які піднімають там наші військові. Найголовніша новина – про нашу Перемогу – ще попереду”, – додав він.

Нагадаємо, 29 вересня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області "градами" та важкою артилерію. Є ушкодження промислової інфраструктури в Нікополі.

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