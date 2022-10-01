Окупанти протягом дня били по Нікопольському району

Окупаційні війська протягом дня знову били по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“В Червоногригорівській громаді зачепило лінію електропередач і дачний будинок. В Марганецькій громаді, на щастя, – без руйнувань. Люди неушкоджені”, – йдеться у повідомленні.

В інших районах Дніпропетровщини все спокійно. Перевищення радіаційного фону в області не зафіксовано.

“Ми всі щодня чекаємо хороших новин. Про звільнені від російських окупантів міста і села України, про синьо-жовті стяги, які піднімають там наші військові. Найголовніша новина – про нашу Перемогу – ще попереду”, – додав він.

Нагадаємо, 29 вересня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області "градами" та важкою артилерію. Є ушкодження промислової інфраструктури в Нікополі.