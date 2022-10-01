Українські прикордонники захопили БТР та БМП, які, тікаючи, кинули російські загарбники.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"На Святогірському напрямку прикордонники «затрофеїли» дві одиниці ворожої техніки. Противник, поспіхом залишаючи позиції, під стрімким натиском Сил оборони України, навіть не спромігся забрати БТР-82 та БМП-2", - йдеться в повідомленні.

Інженерний підрозділ прикордонників евакуював знайдену техніку. Її передадуть до одного з ремонтно-відновлювальних підприємств, і вже скоро бойові машини стануть до строю українського війська.

Нагадаємо, під час контрнаступу українські військові захопили десятки танків, залишених росіянами. За даними джерел, кількість такої техніки сягає 200, однак деякі одиниці можуть не підлягати ремонту. Серед "трофеїв" є й сучасні зразки, як Т-80.