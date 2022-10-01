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Іспанія відправила до України 300 кг медичних комплектів для ЗСУ

Літак забере в Польщі вісьмох поранених українців та переправить їх до Іспанії. 

Іспанія відправила до України 300 кг медичних комплектів для ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Королівство Іспанія відправило літак із 300 кілограмами медичних матеріалів для України.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

“Міністерство оборони Іспанії повідомило, що "військовий медично-транспортний літак Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 вилетів з Іспанії в напрямку Польщі. Літак забере в Польщі вісьмох поранених українців та згодом переправить їх до Іспанії. Також, літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України. На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги”, - йдеться у повідомленні.

Вантаж, що прямує в Україну, складається з індивідуальних бойових (медичних) комплектів та респіраторів. У Польщі майно буде передане представникам України, за її запитом, і служитиме для збільшення можливостей догляду за пораненими.

Нагадаємо, що іспанська армія навчатиме українських військових використанню танків, артилерійських боєприпасів та зенітних батарей.

8 вересня Іспанія відправила в Україну п'ятий транспортний літак із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

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